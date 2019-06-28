Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что готов к этапированию в колонию, и отметил, что его ничему не научили почти девять месяцев, проведенные в СИЗО-2 «Бутырка».

– Жизнь налаживается. Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определенность. К этапу готов.

Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.

-Александр, а чему тюрьма все-таки научила?

-Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?

– Как ваша травмированная нога? Не повредит ли ей этап в колонию?

– Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, МРТ делали (в том числе спины), потом процедуры с применением магнитов, электродов... Топовые врачи занимались всем этим. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить после освобождения из-за ноги. Главное, врачи выяснили: жидкости в суставе не так много, как могло бы быть, и это очень хорошо.

– Вес набрали за это время?

– Сейчас 82 кг, как и раньше было. Когда на суд возили, похудел до 80. В спортзале весы, так что я постоянно взвешиваюсь. Если набираю, то ем только диетическое, если вес снижается, могу себе позволить колбасы и даже шоколад. Кстати, спортзал преобразился после всей этой вашей затеи с футбольным матчем. Там сейчас тренажеры новые, турники.

– А чем бы в колонии хотели заниматься?

– Да чем скажут. Не думаю, что там выбор работ.

– Неужели и швеей-мотористом пошли бы?

– Я шить не умею, но готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошел. Хотелось бы на юриста или психолога.

– Сомневаюсь, что вам там предложат такое образование. Но вот библиотекарем вполне можете попроситься, эта профессия в тренде у известных заключенных.

– О! Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала «Граф Монте Кристо». Но вообще в нашей стране читать надо только две книги – уголовный кодекс и библию. Если одна не поможет, то остается надежда на вторую.