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    Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что готов к этапированию в колонию, и отметил, что его ничему не научили почти девять месяцев, проведенные в СИЗО-2 «Бутырка».

    – Жизнь налаживается. Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определенность. К этапу готов.

    Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.

    -Александр, а чему тюрьма все-таки научила?

    -Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?

    – Как ваша травмированная нога? Не повредит ли ей этап в колонию?

    – Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, МРТ делали (в том числе спины), потом процедуры с применением магнитов, электродов... Топовые врачи занимались всем этим. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить после освобождения из-за ноги. Главное, врачи выяснили: жидкости в суставе не так много, как могло бы быть, и это очень хорошо.

    – Вес набрали за это время?

    – Сейчас 82 кг, как и раньше было. Когда на суд возили, похудел до 80. В спортзале весы, так что я постоянно взвешиваюсь. Если набираю, то ем только диетическое, если вес снижается, могу себе позволить колбасы и даже шоколад. Кстати, спортзал преобразился после всей этой вашей затеи с футбольным матчем. Там сейчас тренажеры новые, турники.

    – А чем бы в колонии хотели заниматься?

    – Да чем скажут. Не думаю, что там выбор работ.

    – Неужели и швеей-мотористом пошли бы?

    – Я шить не умею, но готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошел. Хотелось бы на юриста или психолога.

    – Сомневаюсь, что вам там предложат такое образование. Но вот библиотекарем вполне можете попроситься, эта профессия в тренде у известных заключенных.

    – О! Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала «Граф Монте Кристо». Но вообще в нашей стране читать надо только две книги – уголовный кодекс и библию. Если одна не поможет, то остается надежда на вторую.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6375

      Skull_Boy 8 минут назад

      Чтоб тебя мудака на пожизненное вписали, может тогда думать хоть маленько начнешь

      0
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      Рейтинг: +4930

      piligrim1986 17 минут назад

      да тебя уже ни чему и не научить, тем более и мозг видимо атрофировался...

      0
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      Рейтинг: +6225

      ufos73 21 минуту назад

      Юрист или психолог! Лол!!! )))))))))) Его адвокат поимел по всякому, а он на юриста )))))
      А младший в философы пойдет, будет рассуждать о петухах ))))

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      Рейтинг: +251

      Сенситив 23 минуты назад

      вот настоящий диалог двух дибилоидов:
      – Как ваша травмированная нога? Не повредит ли ей этап в колонию? - вопрос журнашлюшки, можно подумать, что по этапу Санёк пойдёт пешком, вот уже и сам Санёк:
      -Александр, а чему тюрьма все-таки научила?
      -Ничему...
      то что тюрьма НИЧЕМУ не учит, он вроде как и не догадываеца, ведь учить должно НАКАЗАНИЕ за вину и его неотвратимость, а ещё собрался в юристы, так ведь и учёбе никакая тюрьма не помеха - учись заочно, на крайняк, самая великая вещь - самообразование, зачем тут отмазки лепить?, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +153

      Fireman-100 25 минут назад

      Этого дебила тюрьма ничему не научила? Горбатого могила исправит!

      1
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      Рейтинг: +76

      Artemka444 29 минут назад

      ещё чуть осталось и всё нормуль будет

      0
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      Рейтинг: +222

      Nintendo8800 42 минуты назад

      долба ** что сказать

      3
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      Рейтинг: +3222

      nik55 45 минут назад

      проси что бы срок накинули----если тебя тюрьма ничему не научила

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