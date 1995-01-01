Sport.es: Неймар готов бойкотировать предсезонку «ПСЖ». Он требует, чтобы клуб договорился с «Барселоной» о его трансфере

Избаловали футболистов, вот они теперь и устраивают какие-то демарши, бойкоты. ПСЖ его купил за 222 лямов, почему он должен продавать его дешевле? Тем более у петуха сейчас возраст оптимальный. По-хорошему, если игрок устраивает бойкот, надо отказаться от его покупки-продажи и во второй состав на полгода с урезанием зп на 90%. Вот тогда и посмотрим, как они будут выёживаться и выпендриваться.
Нападающий «ПСЖ» Неймар готов объявить бойкот своему клубу, так как хочет, чтобы парижане договорились с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб.
По информации Sport.es, бразилец намерен отказаться присоединиться к команде после выступления на Кубка Америки или отправиться с ней в предсезонный тур по Китаю.
Как утверждает источник, в «ПСЖ» не удивлены таким поворотом событий.
Ранее сообщалось, что 27-летний игрок достиг устного соглашения с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу о возвращении в каталонскую команду.
- Неймар уже выступал за «Барселону» с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- В составе каталонцев Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.