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    Sport.es: Неймар готов бойкотировать предсезонку «ПСЖ». Он требует, чтобы клуб договорился с «Барселоной» о его трансфере

    Нападающий «ПСЖ» Неймар готов объявить бойкот своему клубу, так как хочет, чтобы парижане договорились с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб.

    По информации Sport.es, бразилец намерен отказаться присоединиться к команде после выступления на Кубка Америки или отправиться с ней в предсезонный тур по Китаю.

    Как утверждает источник, в «ПСЖ» не удивлены таким поворотом событий.

    Ранее сообщалось, что 27-летний игрок достиг устного соглашения с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу о возвращении в каталонскую команду.

    • Неймар уже выступал за «Барселону» с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В составе каталонцев Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +775

      GermanVo 24 минуты назад

      Избаловали футболистов, вот они теперь и устраивают какие-то демарши, бойкоты. ПСЖ его купил за 222 лямов, почему он должен продавать его дешевле? Тем более у петуха сейчас возраст оптимальный. По-хорошему, если игрок устраивает бойкот, надо отказаться от его покупки-продажи и во второй состав на полгода с урезанием зп на 90%. Вот тогда и посмотрим, как они будут выёживаться и выпендриваться.

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      Рейтинг: +2669

      Yev 33 минуты назад

      Сначала бойкотировал Барселону - хотел в ПСЖ, теперь обратная ситуация. Я думаю, ради такого великого и одарённого во всех отношениях игрока и человека с большой буквы ФИФА, УЕФА и в конце концов ООН должны пойти на встречу парню и разрешить ему играть (а подразумевается: бабло хапать всеми имеющимися конечностями и отростками тела) в обеих командах.
      В сине-гранатовой футболке с Эйфелевой башней по середине. В случае игры между этими командами играть за каждую по тайму.
      Су...ка, как он уже достал!!!

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      Рейтинг: +214

      hofman 36 минут назад

      Как ребёнок, точно из Бразилии, а то плаксивый какой то

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      Рейтинг: +1821

      TOL47 42 минуты назад

      Штрафы то наверное забиты хорошие, должен будет деньги в кассу вносить?

      0
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      Рейтинг: +82

      Artemka444 48 минут назад

      хах зажрался парень ,хотя ничего особого и не показывал толком

      2
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      Рейтинг: +1471

      giluxa1963 55 минут назад

      ну вот пусть барса и раскошеливается на 300 лямов

      1
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      Рейтинг: +1595

      TOMSON 1 час назад

      Гнилой игрок. Надеюсь шейхи найдут способ его наказать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3711

      la verdad > TOMSON 55 минут назад

      Скорее ПСЖ - гнилая команда из которой пытаются уйти и уходят многие талантливые игроки (Мбаппе, Рабьо, Неймар)

      2
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      Рейтинг: +1595

      TOMSON > la verdad 48 минут назад

      И чем же она гнила? Тем что бабки бешеные им платит и всем необходимым обеспечивает?
      Их никто контракт подписывать не заставлял!

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      Рейтинг: +329

      EsKamilio > TOMSON 46 минут назад

      Я думаю они стоят друг друга

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      Рейтинг: +3711

      la verdad > TOMSON 18 минут назад

      Сам понимаешь, что реальное положение дел в компании почти всегда сильно отличается от того, о чем тебе говорят на собеседовании.
      Я против демаршей при подписанном контракте. Но УЕФА в своё время допустил внесение изменений в контракты до их окончания. И я считаю, что это было ошибкой.

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