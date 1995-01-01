Sport.es: Неймар готов бойкотировать предсезонку «ПСЖ». Он требует, чтобы клуб договорился с «Барселоной» о его трансфере

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов объявить бойкот своему клубу, так как хочет, чтобы парижане договорились с «Барселоной» о его переходе в каталонский клуб.

По информации Sport.es, бразилец намерен отказаться присоединиться к команде после выступления на Кубка Америки или отправиться с ней в предсезонный тур по Китаю.

Как утверждает источник, в «ПСЖ» не удивлены таким поворотом событий.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок достиг устного соглашения с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу о возвращении в каталонскую команду.