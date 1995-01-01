Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско

Экс-главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес возглавит китайский «Далянь Ифань». Об этом сообщил журналист Sky Sports Кит Дауни.

24-го июня испанец не стал продлевать контракт и покинул «Юнайтед» после трех с половиной лет работы. В прошлом сезоне Премьер-лиги команда заняла 13-е место.

После 15-ти туров чемпионата Китая «Далянь Ифань» занимает 10-е место из 16-ти.

За команду выступают среди прочих чемпион Европы-2016 Жозе Фонте, экс-капитан «Наполи» Марек Гамшик и бывший хавбек «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско.