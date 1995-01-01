Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско

    Экс-главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес возглавит китайский «Далянь Ифань». Об этом сообщил журналист Sky Sports Кит Дауни.

    24-го июня испанец не стал продлевать контракт и покинул «Юнайтед» после трех с половиной лет работы. В прошлом сезоне Премьер-лиги команда заняла 13-е место.

    После 15-ти туров чемпионата Китая «Далянь Ифань» занимает 10-е место из 16-ти.

    За команду выступают среди прочих чемпион Европы-2016 Жозе Фонте, экс-капитан «Наполи» Марек Гамшик и бывший хавбек «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско.

    Источник: Твиттер журналиста Sky Sports Кита Дауни

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72074
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru