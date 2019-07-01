«Дерби» освободил Лэмпарда от участия в предсезонной подготовке, чтобы он мог завершить свой переход в «Челси»

«Дерби» объявил, что на два дня освободил главного тренера Фрэнка Лэмпарда от руководства тренировочным процессом, чтобы он смог завершить свои переговоры с «Челси».

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист подпишет с лондонцами договор сроком на три года.

«Футбольный клуб «Дерби Каунти» освободил Фрэнка Лэмпарда от участия в предсезонных тренировках в понедельник и вторник, чтобы он как можно скорее завершил свои обсуждения относительно возможного перехода в «Челси».

Предполагая, что Фрэнк достигнет соглашения с «Челси», клуб должен активизировать свои усилия, чтобы найти тренера ему на замену», – говорится в заявлении «Дерби».