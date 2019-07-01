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    «Дерби» освободил Лэмпарда от участия в предсезонной подготовке, чтобы он мог завершить свой переход в «Челси»

    «Дерби» объявил, что на два дня освободил главного тренера Фрэнка Лэмпарда от руководства тренировочным процессом, чтобы он смог завершить свои переговоры с «Челси».

    Ранее сообщалось, что 41-летний специалист подпишет с лондонцами договор сроком на три года.

    «Футбольный клуб «Дерби Каунти» освободил Фрэнка Лэмпарда от участия в предсезонных тренировках в понедельник и вторник, чтобы он как можно скорее завершил свои обсуждения относительно возможного перехода в «Челси».

    Предполагая, что Фрэнк достигнет соглашения с «Челси», клуб должен активизировать свои усилия, чтобы найти тренера ему на замену», – говорится в заявлении «Дерби».

    • В качестве игрока Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год.
    • В составе лондонского клуба он стал трехкратным чемпионом Англии, четырежды завоевал Кубок страны и по одному разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Источник: Официальный сайт «Дерби Каунти»

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