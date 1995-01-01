Официально: Рабьо – игрок «Ювентуса»

Пресс-служба «Ювентуса» в твиттере объявила о подписании полузащитника Адриана Рабьо.

Игрок перешел в качестве свободного агента. Информация о сроке контракта отсутствует. Завтра, в 2-го июля, на «Ювентус Стэдиум» состоятся представление и первая пресс-конференция футболиста.

В 20-ти матчах прошлого сезона француз забил два гола и отдал две результативные передачи за «ПСЖ».

Ранее 24-летний воспитанник воспитанник парижан расторг контракт с клубом. По ходу сезона сообщалось об интересе к Рабьо со стороны «Барселоны».