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    Официально: Рабьо – игрок «Ювентуса»

    Пресс-служба «Ювентуса» в твиттере объявила о подписании полузащитника Адриана Рабьо.

    Игрок перешел в качестве свободного агента. Информация о сроке контракта отсутствует. Завтра, в 2-го июля, на «Ювентус Стэдиум» состоятся представление и первая пресс-конференция футболиста.

    В 20-ти матчах прошлого сезона француз забил два гола и отдал две результативные передачи за «ПСЖ».

    Ранее 24-летний воспитанник воспитанник парижан расторг контракт с клубом. По ходу сезона сообщалось об интересе к Рабьо со стороны «Барселоны».

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      Вит65 48 минут назад

      Я уже осязаю очередное Скудетто у нас в музее. И возможно ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +539

      Juve1897 1 час назад

      До конца недели ждём Де Лигта

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      Рейтинг: +12

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