Официально: Рабьо – игрок «Ювентуса»

Я уже осязаю очередное Скудетто у нас в музее. И возможно ЛЧ
Пресс-служба «Ювентуса» в твиттере объявила о подписании полузащитника Адриана Рабьо.
Игрок перешел в качестве свободного агента. Информация о сроке контракта отсутствует. Завтра, в 2-го июля, на «Ювентус Стэдиум» состоятся представление и первая пресс-конференция футболиста.
В 20-ти матчах прошлого сезона француз забил два гола и отдал две результативные передачи за «ПСЖ».
Ранее 24-летний воспитанник воспитанник парижан расторг контракт с клубом. По ходу сезона сообщалось об интересе к Рабьо со стороны «Барселоны».
À bientôt, @Adriien_Rabiiot !https://t.co/bI7QXrM5QN#LiveAhead pic.twitter.com/a04RFGDpxX— JuventusFC (@juventusfc) 1 июля 2019 г.