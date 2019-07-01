«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Руководство «Зенита» и полузащитник Клаудио Маркизио прекратили сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

«Клаудио Маркизио присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018-го, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заметке пресс-службы.