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    «Зенит» расторг контракт с Маркизио

    Руководство «Зенита» и полузащитник Клаудио Маркизио прекратили сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

    «Клаудио Маркизио присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018-го, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.

    Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заметке пресс-службы.

    • Предыдущие 13 лет карьеры 33-летний итальянец провел в «Ювентусе». «Зенит» подписал его свободным агентом после истечение срока соглашения с туринским клубом.

    • В апреле хавбек перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    01.07.2019 19:30
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 июля 2019, 20:49

      Не показал он достойной игры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2019, 09:26

      Расторг и правильно сделал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Serg54-45 2 июля 2019, 05:19

      Нужно лимит сделать 2-3 легионера на клуб, тогда будут брать действительно классных и нужных дорогих легов, а так это отмывание бабок, 70-80% легов играющих в России шлак полирующий скамейки с мутными схемами покупки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -25

      Опускатель коняжек 2 июля 2019, 03:38

      Бомжовая легенда, почти так его представляли... А че выперли то?)))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 июля 2019, 23:02

      Неплохо парень себе на пенсию заработал! Год вола ******, пара лямов в кармане, еще и неустойку получил... ))))))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > ufos73 1 июля 2019, 23:27

      там еще подъемные были при подписании, несколько лямов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 1 июля 2019, 22:19

      да вообще не стоило и брать этот баласт

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! 1 июля 2019, 21:52

      Помню когда он переходил в Зенит , то говорили лучший трансфер за всю историю РПЛ )))) так и он пришёл заработать .

      6
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > lek! 1 июля 2019, 23:03

      Ага бомжи его сразу лучшим легом сделали, и мега футболистом на уровне Месси и Роналдо ))))))

      2
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 1 июля 2019, 21:18

      Удачи в карьере, ждём настоящую "десятку"

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 июля 2019, 20:28

      Крайне неудачный трансфер,не припомню таких! Зенитовскую селекционку давно пора гнать из клуба!!!

      4
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Den Bull 1 июля 2019, 20:40

      так для пиара был взят типа терри в спартак, рейтинг как у володи падает уже, народ немного начинает трезветь и приходится как-то себе популярность возвращать

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 июля 2019, 20:16

      15 матчей???:))) Он провёл на поле примерно 640 минут.
      Это чуть более 7-ми полных матчей :))))

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