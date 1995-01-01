Колобков – об изменении лимита на «8+17»: «Это упростит работу тренера и повысит конкуренцию»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал изменения в лимите на легионеров.

Сегодня на заседании исполкома РФС было принято решение изменить формулу ограничения количества иностранных футболистов с «6+5» на поле на «8+17» в заявке. Она начнет действовать с сезона-2020/21.

«Я был в полном контакте с руководством федерации. Предложен лимит – максимум восемь легионеров в заявке и восемь на поле. Максимальное количество игроков в заявке – 25. Я считаю, что это прогресс. Это упростит работу тренера и повысит конкуренцию. Кроме того, в заявках многих команд было и 12 иностранных футболистов, и 11. Теперь же их не может быть больше восьми.

Конечно, лимит на легионеров нужно оценивать с точки зрения структуры соревнований: появилась новая молодежная лига, рассматривает вопрос запуска чемпионатов U-19 и даже U-15. Мне нравится подход нынешнего руководства федерации. Считаю, что внесение таких изменений обосновано.

Когда в министерстве поступит предложение, мы должны будем зарегистрировать его в Минюсте, провести все процедуры. То, что сегодня лимит приняли единогласно, говорит о том, что вопрос был хорошо проработан всеми участниками», – сказал Колобков.

В настоящее время действует формула лимита на легионеров «6+5», согласно которой на поле могут находиться не более шесть зарубежных игроков.

Схема «8+17» предусматривает наличие восьми легионеров и 17-ти россиян в заявке команды на сезон. При это все восемь иностранных футболистов смогут выходить на поле одновременно.

Легионерами не считаются игроки из Белоруссии.

РФС принял лимит на легионеров «8+17» с сезона-2020/21