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    Передачи Барриоса – самые точные на групповом этапе Кубка Америки

    Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал лучшим распасовщиком групповой стадии Кубка Америки-2019.

    25-летний хавбек отдал 95,6% точных пасов. Он провел по 90 минут в матчах с Аргентиной (2:0) и Катаром (1:0). В заключительной встречи группы против команды Парагвая (1:0) игрок российского клуба вышел на 85-й минуте.

    Соперником колумбийцев по четвертьфиналу континентального турнира стала сборная Чили. Матч состоится 29-го июня в Сан-Паулу.

    • Барриос перешел в «Зенит» в феврале из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Забил один гол в 14-ти матчах за команду Сергея Семака.
    • Игрок пропускает сбор петербуржцев в Австрии. 25-го июня команда обыграла «Левски» со счетом 1:0 в товарищеской встрече.

    Источник: TyC

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