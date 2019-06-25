Передачи Барриоса – самые точные на групповом этапе Кубка Америки

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал лучшим распасовщиком групповой стадии Кубка Америки-2019.

25-летний хавбек отдал 95,6% точных пасов. Он провел по 90 минут в матчах с Аргентиной (2:0) и Катаром (1:0). В заключительной встречи группы против команды Парагвая (1:0) игрок российского клуба вышел на 85-й минуте.

Соперником колумбийцев по четвертьфиналу континентального турнира стала сборная Чили. Матч состоится 29-го июня в Сан-Паулу.