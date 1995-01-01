Кубок Америки. Сборная Аргентины проиграла Колумбии

Встреча первого тура группы B Кубка Америки Аргентина – Колумбия закончилась со счетом 0:2.

Забили нападающие Роджер Мартинес и Дуван Сапата. Форвард аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.

В группе B также играют команды Парагвая и Катара. Их встреча состоится сегодня, 16-го июня, в 22:00 по московскому времени.

Кубок Америки. Группа B. 1-й тур

Аргентина – Колумбия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартинес, 71; 0:2 – Сапата, 86.

Календарь Кубка Америки

Результаты Кубка Америки

Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов