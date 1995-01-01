Кубок Америки. Сборная Аргентины проиграла Колумбии

Как же жаль Аргентину, некогда великая и мощная сборная превращается в чёрт пойми что. Особенно показателен момент когда вместо игрока СТАРТОВОГО состава из чемпионата МЕКСИКИ, вышел на замену другой игрок из чемпионата Мексики... На поле выходят игроки Бетиса, Аталанты, много из местного чемпионата, лавочник Паредес, в общем тихий ужас. Нет аргентинских игроков из ТОП клубов. Один Месси на поле старался с Агуэро, но этого явно недостаточно. Ах да, ещё мне понравился как раз игрок из Аталанты Де Пауль
Встреча первого тура группы B Кубка Америки Аргентина – Колумбия закончилась со счетом 0:2.
Забили нападающие Роджер Мартинес и Дуван Сапата. Форвард аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.
В группе B также играют команды Парагвая и Катара. Их встреча состоится сегодня, 16-го июня, в 22:00 по московскому времени.
Кубок Америки. Группа B. 1-й тур
Аргентина – Колумбия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мартинес, 71; 0:2 – Сапата, 86.
Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов