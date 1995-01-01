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    Кубок Америки. Сборная Аргентины проиграла Колумбии

    Встреча первого тура группы B Кубка Америки АргентинаКолумбия закончилась со счетом 0:2.

    Забили нападающие Роджер Мартинес и Дуван Сапата. Форвард аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.

    В группе B также играют команды Парагвая и Катара. Их встреча состоится сегодня, 16-го июня, в 22:00 по московскому времени.

    Кубок Америки. Группа B. 1-й тур

    Аргентина – Колумбия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 71; 0:2 – Сапата, 86.

    Календарь Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

    Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4075

      GoldPlayFIFARus9 20 минут назад

      Как же жаль Аргентину, некогда великая и мощная сборная превращается в чёрт пойми что. Особенно показателен момент когда вместо игрока СТАРТОВОГО состава из чемпионата МЕКСИКИ, вышел на замену другой игрок из чемпионата Мексики... На поле выходят игроки Бетиса, Аталанты, много из местного чемпионата, лавочник Паредес, в общем тихий ужас. Нет аргентинских игроков из ТОП клубов. Один Месси на поле старался с Агуэро, но этого явно недостаточно. Ах да, ещё мне понравился как раз игрок из Аталанты Де Пауль

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