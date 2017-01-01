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    Кубок Америки. Венесуэла вдесятером сыграла вничью с Перу, судья отменил 2 гола перуанцев при помощи VAR

    Венесуэла и Перу сыграли вничью в матче 1-го тура группа А Кубка Америки – 0:0.

    Главный арбитр матча Вильмар Рольдан отменил два гола сборной Перу после просмотра видеоповторов. Оба мяча забиты из офсайда.

    На 75-й минуте встречи защитник Венесуэлы Луис Маго получил красную карточку.

    Кубок Америки. Группа А. 1-й тур

    Венесуэла – Перу – 0:0

    Венесуэла: Фариньес, Росалес, Чансельор, Виллан, Маго, Моррено (Эрнандес, 77), Саварино (Мачис, 69), Эррера, Ринкон, Мурильо (Сотельдо, 84), Рондон.

    Перу: Гальесе, Трауко, Абрам, Самбрано, Адвинкула, Тапия, Куэва (Флорес, 46), Йотун (Поло, 67), Госалес (Каррильо, 88), Фарфан, Герреро.

    Удаление: Маго, 75 – нет.

    Календар Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

    Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов

    Источник: «Бомбардир»

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      prezent2017 1 час назад

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