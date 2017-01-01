Кубок Америки. Венесуэла вдесятером сыграла вничью с Перу, судья отменил 2 гола перуанцев при помощи VAR

Венесуэла и Перу сыграли вничью в матче 1-го тура группа А Кубка Америки – 0:0.

Главный арбитр матча Вильмар Рольдан отменил два гола сборной Перу после просмотра видеоповторов. Оба мяча забиты из офсайда.

В первом тайме – гол Кристофера Гонсалеса .

. Во втором тайме – гол Джефферсона Фарфана.

На 75-й минуте встречи защитник Венесуэлы Луис Маго получил красную карточку.

Кубок Америки. Группа А. 1-й тур

Венесуэла – Перу – 0:0

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Чансельор, Виллан, Маго, Моррено (Эрнандес, 77), Саварино (Мачис, 69), Эррера, Ринкон, Мурильо (Сотельдо, 84), Рондон.

Перу: Гальесе, Трауко, Абрам, Самбрано, Адвинкула, Тапия, Куэва (Флорес, 46), Йотун (Поло, 67), Госалес (Каррильо, 88), Фарфан, Герреро.

Удаление: Маго, 75 – нет.

Календар Кубка Америки

Результаты Кубка Америки

Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов