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    Отбор ЧЕ-2020. Сборные Дании и Грузии забили шесть голов, в трех матчах группы G – 14 мячей

    Отборочный матч Евро-2020 ДанияГрузия закончился со счетом 5:1.

    Датчане набрали восемь баллов и остались на втором месте. Команда на на два балла приблизилась к лидерам ирландцам, которые параллельно обыграли Гибралтар со счетом 2:0.

    Результаты этого и других матчей представлены ниже.

    Отбор Евро-2020. 4-й тур. Группа D.

    Дания – Грузия – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Долберг, 13; 1:1 – Лобжанидзе, 25; 2:1 – Эриксен, 30; 3:1 – Долберг, 63; 4:1 – Поульсен, 73; 5:1 – Брайтвайт, 90+3.

    Ирландия – Гибралтар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чиполина, 29; 2:0 – Брэди, 90+3.

    Отбор Евро-2020. 4-й тур. Группа G.

    Латвия – Словения – 0:5 (0:4)

    Северная Македония – Австрия – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хинтеррегер, 18 (в свои ворота); 1:1 – Лазаро, 39; 1:2 – Арнаутович, 62; 1:3 – Арнаутович, 82; 1:4 – Лаймер, 86.

    Польша – Израиль – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пентек, 35; 2:0 – Левандовски, 56 (с пенальти); 3:0 – Гросицки, 59; 4:0 – Кандзиор, 84.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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