Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отбор Евро-2020. Испания разгромила Швецию и другие результаты

    Матч четвертого тура квалификации ЧЕ-2020 закончился со счетом 2:0.

    Забили защитник Серхио Рамос, нападающие Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

    Команда Луиса Энрике набрала 12 очков и осталась на первом месте в таблице. У шведов семь баллов и вторая строчка.

    В параллельных матчах сборная Румынии разгромила Мальту (3:0), а Норвегия со счетом 2:0 обыграла команду Фарерских островов.

    Отбор Евро-2020. Группа F.

    Испания – Швеция – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рамос, 64 (с пенальти); 2:0 – Мората, 87 (с пенальти); 3:0 – Оярсабаль, 87.

    Мальта – Румыния – 0:4 (0:3)

    Фарерские острова – Норвегия – (0:2)

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2019 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11