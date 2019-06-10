Отбор Евро-2020. Испания разгромила Швецию и другие результаты

Матч четвертого тура квалификации ЧЕ-2020 закончился со счетом 2:0.
Забили защитник Серхио Рамос, нападающие Альваро Мората и Микель Оярсабаль.
Команда Луиса Энрике набрала 12 очков и осталась на первом месте в таблице. У шведов семь баллов и вторая строчка.
В параллельных матчах сборная Румынии разгромила Мальту (3:0), а Норвегия со счетом 2:0 обыграла команду Фарерских островов.
Отбор Евро-2020. Группа F.
Голы: 1:0 – Рамос, 64 (с пенальти); 2:0 – Мората, 87 (с пенальти); 3:0 – Оярсабаль, 87.
Фарерские острова – Норвегия – (0:2)