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    Алланазаров: «Васильев отказался от должности гендира в «Спартаке», так как не захотел быть свадебным генералом»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров рассказал, почему «Спартак» не смог договориться с бывшим вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.

    Москвичи хотели пригласить Васильева на должность генерального директора. В итоге этот пост в мае занял Томас Цорн.

    «До назначения Цорна «Спартак» пытался разговаривать с Вадимом Васильевым. Но не сам владелец (Леонид Федун), а его доверенные люди. Васильев отказался, так как ему нужны полномочия для того, чтобы действительно развивать клуб. Свадебным генералом бывший вице-президент «Монако» быть не захотел», – написал Алланазаров в телеграме.

    В сезоне-2018/19 «Спартак» занял пятое место в РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать?»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19451

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Бред.

      0
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 23 минуты назад

      Теперь в "Спартаке" свадебным генералиссимусом является Л.А.Федун,которого раздражённый неуспехами и скандалами в клубе Вагит Алекперов(истинный хозяин "частного клуба")отодвинул от себя на три корпуса вправо.А ведь Арнольдыч ещё недавно сидел одесную от шефа...

      0
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      Рейтинг: +261

      Boeung777 1 час назад

      Да, по таким критериям и тренеров выбирают в Спартаке. Чтоб молчал, выполнял требования, и при случая исполнил роль козла отпущения. Как наш пиджак. Пока данная политика присутствует в Спартаке, никаких достижений в нем не будет. Из этого выходит, что главная проблема - это Федун.

      3
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      Рейтинг: +9661

      sssrspartak > Boeung777 36 минут назад

      да так и есть!главное федуну командовать и бабло грести!а то что команда превращается в утопию ему начхать!

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