Алланазаров: «Васильев отказался от должности гендира в «Спартаке», так как не захотел быть свадебным генералом»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров рассказал, почему «Спартак» не смог договориться с бывшим вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.

Москвичи хотели пригласить Васильева на должность генерального директора. В итоге этот пост в мае занял Томас Цорн.

«До назначения Цорна «Спартак» пытался разговаривать с Вадимом Васильевым. Но не сам владелец (Леонид Федун), а его доверенные люди. Васильев отказался, так как ему нужны полномочия для того, чтобы действительно развивать клуб. Свадебным генералом бывший вице-президент «Монако» быть не захотел», – написал Алланазаров в телеграме.

В сезоне-2018/19 «Спартак» занял пятое место в РПЛ.