РПЛ заняла шестое место по доходу в сезоне-2017/18 среди европейских лиг

Аудиторская компания Deloitte опубликовала отчет о доходах европейских футбольных чемпионатов в сезоне-2017/18.

РПЛ с доходом 813 миллионов евро заняла шестое место. Данная сумма состоит из выручки от продажи билетов, доходов от продажи телевизионных прав, доходов от спонсорских контрактов и прочего.

Доход от продажи телеправ составил 112 миллионов евро (13,8% от общей суммы). Это на 33% больше в сравнении с сезоном-2016/17. Доход от реализации билетов увеличился на 50% – 52 миллиона. Наибольшую часть дохода клубы РПЛ получили от спонсорских контрактов – 497 миллионов.

Лидирует по этому показателю АПЛ – 5,44 миллиарда. Вторую строчку занимает немецкая Бундеслига – 3,168 миллиарда. На третьей расположилась испанская Примера – 3,073 миллиарда. Четвертое место занимает итальянская Серия А – 2,217 миллиарда. Замыкает пятерку французская Лига 1 с доходом 1,692 миллиарда.