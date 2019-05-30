Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    РПЛ заняла шестое место по доходу в сезоне-2017/18 среди европейских лиг

    Аудиторская компания Deloitte опубликовала отчет о доходах европейских футбольных чемпионатов в сезоне-2017/18.

    РПЛ с доходом 813 миллионов евро заняла шестое место. Данная сумма состоит из выручки от продажи билетов, доходов от продажи телевизионных прав, доходов от спонсорских контрактов и прочего.

    Доход от продажи телеправ составил 112 миллионов евро (13,8% от общей суммы). Это на 33% больше в сравнении с сезоном-2016/17. Доход от реализации билетов увеличился на 50% – 52 миллиона. Наибольшую часть дохода клубы РПЛ получили от спонсорских контрактов – 497 миллионов.

    Лидирует по этому показателю АПЛ – 5,44 миллиарда. Вторую строчку занимает немецкая Бундеслига – 3,168 миллиарда. На третьей расположилась испанская Примера – 3,073 миллиарда. Четвертое место занимает итальянская Серия А – 2,217 миллиарда. Замыкает пятерку французская Лига 1 с доходом 1,692 миллиарда.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2019 17:43
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      Александр Алмазов 31 мая, 06:04

      После Англии, Испании, Италии, Франции, Голландии и Шотландии и Португалии я соглашусь, что РПЛ по праву занимает своё,законное место, то есть после всех сильнейших лиг Европы. Всё логично и никто в этом не сомневался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2602

      Дядя Серёжа 31 мая, 04:13

      Анжи наверно за футбольный клуб не считается.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      loko-the_best 31 мая, 00:27

      Такие умники в комментариях. Футбол - это бизнес. Большая часть денег это Зенит, который будет эти деньги тратить на себя, а не на футбольные школы в Хабаровске, Калуге или Челябинске. Это их деньги. Остальные деньги в основном заработали московские клубы и Краснодар, которые тоже хотят жить и развиваться, вкладывать деньги в свои школы, какое им дело до остальных городов. Заработки наших клубов копейки, страна огромная, никто ни с кем делиться не будет. Вложить деньги можно в любой город, потом нарушения ФФП, остатки пилятся, клуб в минусе. Яркие примеры Анжи и Динамо, что с ними сейчас? А ведь деньги были. Клубы должны сами зарабатывать себе деньги, чтобы оставаться на плаву. Уверен, что большинство команд РПЛ в итоге всё равно в минусе либо балансе. В большой игре остаться не каждому дано. Хотите, чтобы наши клубы играли успешно в еврокубках, но хотите, чтобы они свои кровные отдавали в провинцию. Ума палата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +869

      Lenin26 30 мая, 17:57

      *************,а куда эти деньги деваються!!!????!!да за такие бабки можно в каждом городе страны построить по несколько футбольных школ и академий с небольшим стадионом.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      Фанат Рубина 30 мая, 17:52

      аху----- в рфс бабки пилят, а клубы умирают!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru