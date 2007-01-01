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    «Барселона» огласила заявку на финал Кубка Испании. Каталонцы сегодня сыграют с «Валенсией»

    Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на финальный матч Кубка Испании против «Валенсии».

    В состав каталонцев включены 25 футболистов.

    Это Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Рафинья Алькантара, Малком, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Серхи Роберто, Карлес Аленья, Артуро Видаль, Самуэль Умтити, Томас Вермален, Абель Руис, Игнасио Пенья и Карлес Перес.

    • Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
    • Ранее сообщалось, что тер Стеген пропустит поединок из-за травмы.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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