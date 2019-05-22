Главные новости дня. «Локомотив» выиграл Кубок России, Денисов может завершить карьеру

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» может подписать Эль Кабира из «Урала».
Торган Азар стал игроком «Боруссии» Д.
Намли перешел из «Зволле» в «Краснодар».
«Боруссия» Д объявила о переходе Брандта.
У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру.
Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы. Это первый в истории клуба выход в еврокубки.
Кубок России. «Локомотив» обыграл «Урал» в финале.
Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление».
Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается