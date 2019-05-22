Главные новости дня. «Локомотив» выиграл Кубок России, Денисов может завершить карьеру

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» может подписать Эль Кабира из «Урала».

Торган Азар стал игроком «Боруссии» Д.

Намли перешел из «Зволле» в «Краснодар».

«Боруссия» Д объявила о переходе Брандта.

У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру.

Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы. Это первый в истории клуба выход в еврокубки.

Кубок России. «Локомотив» обыграл «Урал» в финале.

Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление».

Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается