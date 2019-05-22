Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказал мнение о людях нетрадиционной ориентации.

Ранее футболист появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu.

«Стадионы – не очень гостеприимные места для гомосексуалистов. Иногда там поют гомофобные песни. В наше время это неприемлемо. Это – агрессия, за которую в конечном итоге платим мы все.

Я думаю, что каминг-аут требует большого мужества. Чтобы партнер по команде признался вам в этом, нужно, чтобы он чувствовал себя достаточно уверенно. Он действительно должен быть вам очень хорошим другом. И такое доверие трудно получить. Если футболист-гей хочет сделать каминг-аут, его могут поддержать не все игроки сборной Франции, но я буду на его стороне.

Нужно уже говорить об этом. Повторю, что гомофобия – это не мнение, а преступление. И теперь, если в адрес игрока на поле последуют гомофобные высказывания, я думаю, что остановлю игру.

Потому что, отношение к этому должно измениться. Футбол – прекрасный вид спорта. Мы не можем допустить, чтобы он продолжал носить этот гомофобный образ», – сказал Гризманн.