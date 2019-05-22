Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»

гризмана-жопника спрашивают - а кем ты хочешь быть? - футболистом!! - а зачем??- а я бы в финале чемпионата мира побежал бы и специально забил гол в свои ворота.... - ...?????? - все трибуны ревут "П.Е.Д.Е.Р.А.С.Т!!!!!""" - а я бы кланялся, кланялся....
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказал мнение о людях нетрадиционной ориентации.
Ранее футболист появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu.
«Стадионы – не очень гостеприимные места для гомосексуалистов. Иногда там поют гомофобные песни. В наше время это неприемлемо. Это – агрессия, за которую в конечном итоге платим мы все.
Я думаю, что каминг-аут требует большого мужества. Чтобы партнер по команде признался вам в этом, нужно, чтобы он чувствовал себя достаточно уверенно. Он действительно должен быть вам очень хорошим другом. И такое доверие трудно получить. Если футболист-гей хочет сделать каминг-аут, его могут поддержать не все игроки сборной Франции, но я буду на его стороне.
Нужно уже говорить об этом. Повторю, что гомофобия – это не мнение, а преступление. И теперь, если в адрес игрока на поле последуют гомофобные высказывания, я думаю, что остановлю игру.
Потому что, отношение к этому должно измениться. Футбол – прекрасный вид спорта. Мы не можем допустить, чтобы он продолжал носить этот гомофобный образ», – сказал Гризманн.