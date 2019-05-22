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    Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказал мнение о людях нетрадиционной ориентации.

    Ранее футболист появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu.

    «Стадионы – не очень гостеприимные места для гомосексуалистов. Иногда там поют гомофобные песни. В наше время это неприемлемо. Это – агрессия, за которую в конечном итоге платим мы все.

    Я думаю, что каминг-аут требует большого мужества. Чтобы партнер по команде признался вам в этом, нужно, чтобы он чувствовал себя достаточно уверенно. Он действительно должен быть вам очень хорошим другом. И такое доверие трудно получить. Если футболист-гей хочет сделать каминг-аут, его могут поддержать не все игроки сборной Франции, но я буду на его стороне.

    Нужно уже говорить об этом. Повторю, что гомофобия – это не мнение, а преступление. И теперь, если в адрес игрока на поле последуют гомофобные высказывания, я думаю, что остановлю игру.

    Потому что, отношение к этому должно измениться. Футбол – прекрасный вид спорта. Мы не можем допустить, чтобы он продолжал носить этот гомофобный образ», – сказал Гризманн.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии58
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      Рейтинг: +638

      rammax fcsm 2 минуты назад

      гризмана-жопника спрашивают - а кем ты хочешь быть? - футболистом!! - а зачем??- а я бы в финале чемпионата мира побежал бы и специально забил гол в свои ворота.... - ...?????? - все трибуны ревут "П.Е.Д.Е.Р.А.С.Т!!!!!""" - а я бы кланялся, кланялся....

      0
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      Рейтинг: +1141

      Axe111 13 минут назад

      Позорище пи*ор он и в Африке пи*ор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5795

      Asbjorn 13 минут назад

      преступление -это поддерживать заднеприводных

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1231

      Kollljan 14 минут назад

      Необходимо срочно провести общегосударственную акцию " СТОП П.И.Д.О.Р.Ы!!!"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +89

      olebar73 17 минут назад

      Пора возвращать статью УК

      2
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      Рейтинг: +19436

      афоня72 28 минут назад

      Пид*расты они и есть пид*расты, не хрен их защищать!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +633

      Romantic2010 > афоня72 14 минут назад

      Вот, прост, теоретически представь, что родился у тебя сын и вот по каким то биологическим причинам, повзрослев девочки его не стали интересовать....Вот он виноват ? Будешь также к нему обращаться эй...пид...с на учебу собирайся.

      1
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      Рейтинг: +475

      VVadic 34 минуты назад

      "Каминг аут большинства из нас" - сначала прочитал и похолодел!

      1
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      Рейтинг: +599

      MU-fanatic 40 минут назад

      футбол прекрасный вид спорта,так зачем его омрачать гомофобией,которая противоречит этой красоте!?)

      0
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      Рейтинг: +1211

      Леха из Твери 55 минут назад

      Российские стадионы, наверное, самые в этом смысле толерантные. Только там на полупустых стадионах можно отчетливо услышать мнение болел, что судья пи...

      5
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      Рейтинг: +2619

      ivan-football-fan > Леха из Твери 46 минут назад

      ))++

      1
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      Рейтинг: +519

      spam2009 58 минут назад

      Преступление с точки зрения чего???. Вот долбиться в опу это преступление с точки зрения природы

      4
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      Рейтинг: +2619

      ivan-football-fan > spam2009 52 минуты назад

      Вы плохо информированы))) "В природе" ЭТО - крайне рсппоостранённое явление))) ПОГУГЛИТЕ.
      Я вот другого не пойму: ЧЕМ ЭТО ВАС ТАК ТРОГАЕТ?)))
      Вы когда Элтона Джона или Джорджа Майкла слушаете...ПОСТОЯННО ДУМАЕТЕ О ТОМ, КТО ТАМ ИЗ НИХ КУДА "ДОЛБИТСЯ"?)))
      Давайте ЗДЕСЬ про футбол уже...

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      Рейтинг: +2488

      Yev > ivan-football-fan 44 минуты назад

      При чём тут мы? Нас бы не трогало если бы он сам постоянно не топил бы на эту тему. Это как раз Гризман не про футбол.
      Это нормальная реакция нормального человека когда извращенцы начинают пропагандировать свой образ жизни. И не надо путать с артистами - смена маски это их ремесло. Я например обожаю *****.

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