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    Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала. С 2017 года футболист женат на француженке Эрике Чоперене

    Французский ежемесячный журнал Têtu, освещающий новости ЛГБТ, анонсировал свежий номер с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном на обложке.

    Футболист дал изданию интервью, материал выйдет с заголовком: «Гомофобия в футболе – хватит!».

    Номер поступит в продажу в среду, 22 мая.

    • Неделю назад Гризманн объявил об уходе из «Атлетико».
    • Француз также сказал, что поддержит одноклубника, если тот признается в нетрадиционной ориентации.
    • Форвард в 2017 году женился на детском психологе Эрике Чоперене.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм журнала Têtu

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    21.05.2019 21:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 22 мая 2019, 09:12

      Спартачи небось забыли, что их футболист тоже в таком журнальчике засветился. Традиции так сказать не забыл спартаковские))) Помните кто это был?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 мая 2019, 05:58

      Вспомнил молодого Рамоса на обложке гей-журнала. Так что в Реале играют настоящие мужики...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 22 мая 2019, 00:10

      Сказочный пи*****

      1
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 21 мая 2019, 23:54

      Какая разница, какой ориентации он окажется на самом деле, разве от этого он перестанет быть отличным нападающим и лидером любого клуба, в котором бы он не играл? Почему народ так любит следить за чужими членами в чьей-то заднице, если достаточно просто оберегать свою?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > paketiwe 22 мая 2019, 12:24

      Нам нет разницы. Мы спокойно восприняли новость, что игрок сборной Швеции - гомосексуалист. Но если там всё понятно было, то здесь см. ниже: если гей - никаких вопросов, небольшая досада ("ещё один" (С) ))), если нет - проститутка, за бабло на всё готовая.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > ivan-football-fan 23 мая 2019, 00:02

      Фотографируются на обложках ЛГБТ-журналов?
      Если ты из "этих" - ничего личного, пяльте друг дружку в попы, ваше дело. Напоказ это зачем? Что он хотел показать/доказать этим фото? Что он поддерживает ЛГБТ? Или что он сам из них?

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > solodealer 23 мая 2019, 23:43

      Страшно двуличие человеческое и продажность. Человек готов на что угодно за бабки. Это - ниже плинтуса. Был бы он из этих - не было бы вопросов.

      -1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 мая 2019, 23:45

      Если из этих - да хрен с ним. Если нет - хуже проститутки, за бабло на всё готов.

      3
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 21 мая 2019, 23:18

      вонючий выродок!! на обложке с уём рАНАЛду во рту и уём хицельжопера в очке?? надеюсь, ноги этой мрази в Барсе не будет!!!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 мая 2019, 23:11

      Неуважаю

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 мая 2019, 22:59

      С каким-то предметом в жопе?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 21 мая 2019, 22:42

      Так блэт я не понял - Гризманн ******* что-ли???

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 мая 2019, 22:34

      петушара)

      1
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