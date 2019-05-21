Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала. С 2017 года футболист женат на француженке Эрике Чоперене

Спартачи небось забыли, что их футболист тоже в таком журнальчике засветился. Традиции так сказать не забыл спартаковские))) Помните кто это был?))
Французский ежемесячный журнал Têtu, освещающий новости ЛГБТ, анонсировал свежий номер с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном на обложке.
Футболист дал изданию интервью, материал выйдет с заголовком: «Гомофобия в футболе – хватит!».
Номер поступит в продажу в среду, 22 мая.
- Неделю назад Гризманн объявил об уходе из «Атлетико».
- Француз также сказал, что поддержит одноклубника, если тот признается в нетрадиционной ориентации.
- Форвард в 2017 году женился на детском психологе Эрике Чоперене.