Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом покинет клуб.

«Гризманн проинформировал клуб, что в следующем сезоне он не будет выступать за рохибланкос», – говорится в заявлении мадридцев.

«Прошло пять невероятных лет, большое спасибо за все, я несу тебя в своем сердце», – сказал француз в видео, опубликованном в официальном твиттере «Атлетико».

Скорее всего, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». Сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года, сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.