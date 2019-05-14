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    Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом покинет клуб.

    «Гризманн проинформировал клуб, что в следующем сезоне он не будет выступать за рохибланкос», – говорится в заявлении мадридцев.

    «Прошло пять невероятных лет, большое спасибо за все, я несу тебя в своем сердце», – сказал француз в видео, опубликованном в официальном твиттере «Атлетико».

    Скорее всего, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». Сумма трансфера составит 120 миллионов евро.

    Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года, сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    14.05.2019 23:29
    Комментарии28
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      В Барселоне у него будет возможность завоевания титула.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4256

      BRO_football 15 мая, 15:48

      Наверное, в Барселоне больше геев, которыми он сможет гордиться в случае, если они сделают каминг-аут.

      -1
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      Рейтинг: +670

      Den Bull 15 мая, 11:16

      В Атлетико засиделся, но думаю Барса плохой вариант. Атлетико похоже в следующем сезоне пойдёт ко дну.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 15 мая, 09:11

      Он так сильно себя любит?
      Следующее его видео: "Внимание, я пойду покакаю".
      Зачем такую херню вообще выкладывать? он что блогер?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      Hala Madrid 15 мая, 06:37

      Откровенно пересидел он в "Атлетико".

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      Дима Цэ > Hala Madrid 15 мая, 08:46

      согласен полностью.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

      -6
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      Рейтинг: +901

      Bozigit 15 мая, 02:33

      Потеря

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 15 мая, 01:06

      все правильно делает. в прошлом сезоне решил остаться на годик, посмотреть что получится. а тут и с уходом лидера-година, и наверняка с давлением барсы понимает что к сожалению в нынешнем атлетико ловить нечего, особенно трофеи

      4
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      Рейтинг: +936

      AZ 15 мая, 00:55

      Хотя бы расчесался. У нас бомжи выглядят ухоженее

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      Konyshev_RW > AZ 15 мая, 07:01

      Ну так то у нас бомжи и чемпионами становятся, и что с того?)))

      4
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      Рейтинг: +1083

      Fin035 > AZ 15 мая, 08:53

      ))

      2
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      Рейтинг: +122

      Shotlandets86 15 мая, 00:52

      Если в Путалону, то дурачок.

      0
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