Гризманн объявил об уходе из «Атлетико»

В Барселоне у него будет возможность завоевания титула.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом покинет клуб.
«Гризманн проинформировал клуб, что в следующем сезоне он не будет выступать за рохибланкос», – говорится в заявлении мадридцев.
«Прошло пять невероятных лет, большое спасибо за все, я несу тебя в своем сердце», – сказал француз в видео, опубликованном в официальном твиттере «Атлетико».
Скорее всего, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». Сумма трансфера составит 120 миллионов евро.
Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года, сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
.@AntoGriezmann: «Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón». pic.twitter.com/9XorY05u1T— Atlético de Madrid (@Atleti) 14 мая 2019 г.