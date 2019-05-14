Гризманн: «Буду гордиться одноклубником, если он публично признается, что является геем»

90% жителей России волнуют «проблемы» Европы :))) Это смешно по двум причинам:
1. 90% населения России никогда не были и не будут в Западной Европе.
2. В Европе на проблемы России наплевать 99% населения.
Упражняйтесь :)))
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в документальном фильме канала France 2 поделился мнением о гомосексуализме в футболе.
«Я буду гордиться одноклубником, если он публично признается, что является геем. Думаю, это может открыть двери для других. Если его будут критиковать за каминг-аут, а критики всегда найдутся, мы поддержим его, чтобы он гордился собой и был счастлив. У каждого человека свои вкусы, будь то в личной жизни или в увлечениях. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его», – сказал Гризманн.
- Сегодня австралийский футболист Энди Бреннан публично заявил о своей гомосексуальности.
- В пятницу по случаю Всемирного дня борьбы с гомофобией капитаны всех команд французской Лиги 1 и Лиги 2 будут носить повязку в цветах радуги в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.