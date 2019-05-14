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    Гризманн: «Буду гордиться одноклубником, если он публично признается, что является геем»

    Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в документальном фильме канала France 2 поделился мнением о гомосексуализме в футболе.

    «Я буду гордиться одноклубником, если он публично признается, что является геем. Думаю, это может открыть двери для других. Если его будут критиковать за каминг-аут, а критики всегда найдутся, мы поддержим его, чтобы он гордился собой и был счастлив. У каждого человека свои вкусы, будь то в личной жизни или в увлечениях. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его», – сказал Гризманн.

    • Сегодня австралийский футболист Энди Бреннан публично заявил о своей гомосексуальности.
    • В пятницу по случаю Всемирного дня борьбы с гомофобией капитаны всех команд французской Лиги 1 и Лиги 2 будут носить повязку в цветах радуги в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

    Источник: L’Equipe

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    14.05.2019 22:13
    Комментарии46
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      Рейтинг: +3310

      la verdad 18 часов назад

      90% жителей России волнуют «проблемы» Европы :))) Это смешно по двум причинам:
      1. 90% населения России никогда не были и не будут в Западной Европе.
      2. В Европе на проблемы России наплевать 99% населения.
      Упражняйтесь :)))

      0
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 16:16

      Нашел чем гордится.

      2
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      Рейтинг: +1141

      richi 15 мая, 13:32

      Гордиться то чем? Что любят друг другу задницу подставлять? Достижение что ли какое? Лечить надо Гризману, и прежде всего голову.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:08

      Мы помним все парики и игры с прическами, Тоня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      Fin035 15 мая, 10:02

      Такие громкие высказывания Гризманна могут сыграть с ним злую шутку, которая может серьезно повлиять на его карьеру. Хотя для Европы это в порядке вещей. В общем есть такие вещи, как мне кажется, которые не стоит выставлять публично, а эти греб...ые геи мало того, что у них замарана ж...па, дак они еще и гордятся этим! Думаю у Гризманна бывали и получше высказывания в его жизни!

      3
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      Рейтинг: +9463

      Garrincha58 15 мая, 08:55

      а чем тут гордиться то если это больной человек,если ты не такой то и помалкивай и не ори во всё горло я такой сякой куда мир катится негра нельзя назвать негром гея нельзя назвать пи... меньше бы на этом заостряли внимания и не было бы расизма и сексизма и всяких измов

      4
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      Рейтинг: +1141

      richi > Garrincha58 15 мая, 13:34

      А нормальных называют гомофобами (боящимися людей). Все с ног на голову перевернули.

      0
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      Рейтинг: -5

      Brookovka 15 мая, 08:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец. Но тупым ватным оркам этого не понять.

      -7
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      Рейтинг: -588

      massaboss 15 мая, 08:20

      Отстал Антоха от КБ на несколько лет. В 3,14тарасовке уже давно историю с ДеЗувом обсуждали.

      1
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      Рейтинг: +747

      CSKA471 15 мая, 08:01

      Конченные

      3
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      Рейтинг: +507

      Борат 15 мая, 07:39

      Проклятые *********!
      Гореть им всем в аду ибо это страшный грех!

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