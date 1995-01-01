Торган Азар стал игроком «Боруссии» Д

Сменил шило на мыло
«Боруссия» из Дортмунда объявила о переходе из менхенгладбахской «Боруссии» полузащитника Торгана Азара.
Черно-желтые заключили с бельгийцем контракт сроком на пять лет.
- Менхенгладбахцы приобрели 26-летнего футболиста у «Челси» в 2015 году за 8 миллионов евро.
- За «Боруссию» Азар провел 182 матчей, забил 46 голов и сделал 45 результативных передач.
- По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро.
Ich packe meine Kiste und nehme mit...#Hazard2024 pic.twitter.com/p651I64d8T— Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2019 г.