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    Торган Азар стал игроком «Боруссии» Д

    «Боруссия» из Дортмунда объявила о переходе из менхенгладбахской «Боруссии» полузащитника Торгана Азара.

    Черно-желтые заключили с бельгийцем контракт сроком на пять лет.

    • Менхенгладбахцы приобрели 26-летнего футболиста у «Челси» в 2015 году за 8 миллионов евро.
    • За «Боруссию» Азар провел 182 матчей, забил 46 голов и сделал 45 результативных передач.
    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Боруссии» Д

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -376

      SuperPAV9 44 минуты назад

      Сменил шило на мыло

      -1
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      ...
      Рейтинг: +943

      zabvo9406 > SuperPAV9 11 минут назад

      Я иногда х у е ю с таких ошибок природы как ты, дибила кусок!!!!

      0
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      Рейтинг: +2525

      Viper for CSKA 1 час назад

      Классное усиление! А если ещё рассматривать в комплексе с весьма вероятным трансфером Брандта, получается топовое укрепление состава.

      1
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      Рейтинг: +943

      zabvo9406 > Viper for CSKA 11 минут назад

      а уже еще Шульц!!!

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