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    Кубок России. «Локомотив» обыграл «Урал» в финале 

    «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.

    Игра прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена».

    Кубок России. Финал

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Баринов, 27.

    «Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 67), Смолов (Кварацхелия, 90+4).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин, 84), Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56), Ильин.

    Предупреждения: Баринов, 40; Гилерме, 90+2 – Погребняк, 59; Меркулов, 83; Емельянов, 88.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии42
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      Рейтинг: +9440

      slavutiq70 16 минут назад

      Локо и Сёмин созданы друг для друга,,,

      0
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      Рейтинг: +70909

      zigbert 35 минут назад

      Интриги не получилось. Все закономерно. Локомотив с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +12

      deniscom2017 40 минут назад

      лохо просто повезло....

      -2
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      Рейтинг: -4778

      пьяныйхоровод 49 минут назад

      Локо с победой ! Благодарите Сёмина - это его заслуга .

      0
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      Рейтинг: +94

      краббб 49 минут назад

      Игра инвалидов

      2
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      Рейтинг: +4379

      батог 52 минуты назад

      Паровоз с победой !!! А Федя разыгрался под конец сезона. Арсенал с почином !!!

      2
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      Рейтинг: +239

      O-Z 57 минут назад

      Снова купленный матч, Снова локо забил с нарушением, снова локо плохо играл, Снова им повезло. СНОВА ЛОКО ПОБЕДИЛ! Урал есть че сказать?! Где вы глоры из бомжатни и конского навоза?

      1
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      Рейтинг: -4778

      пьяныйхоровод > O-Z 48 минут назад

      От тебя больше "навоза" чем от глоров .

      3
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      Рейтинг: +239

      O-Z > пьяныйхоровод 31 минуту назад

      Да ну серьездно? Ты тогда тоже подписался сюда.

      0
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      Рейтинг: +12

      deniscom2017 58 минут назад

      Договорной матч, лохо купили судей...

      0
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      Рейтинг: +21839

      zra78 > deniscom2017 54 минуты назад

      Повтор,давай что нибудь новое...

      2
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      Рейтинг: +90

      Пекарь21 > deniscom2017 51 минуту назад

      Мой тебе совет, не размножайся

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      Рейтинг: +9523

      Garrincha58 58 минут назад

      Баринов игру сделал молодец а вот Эль Кабир ни разу не смог обыграть супер защитника Брайана Идову и кто сказал какой дурак что им интересуется Зенит

      0
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      Рейтинг: +28742

      portero 59 минут назад

      так себе финал.. не впечатлил
      Арсенал надеюсь хорошо сыграет в ЛЕ.
      Урал слаб ему там нечего делать

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