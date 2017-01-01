Кубок России. «Локомотив» обыграл «Урал» в финале 

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«Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.
Игра прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена».
Кубок России. Финал
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Баринов, 27.
«Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 67), Смолов (Кварацхелия, 90+4).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин, 84), Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56), Ильин.
Предупреждения: Баринов, 40; Гилерме, 90+2 – Погребняк, 59; Меркулов, 83; Емельянов, 88.
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