Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, Паредес – в составе

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с заявкой команды на Кубок Америки-2019.

В состав включены 23 футболиста, в том числе бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. При этом на турнир не поедет нападающий «Интера» Мауро Икарди.

Вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»);

Защитники: Милтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Рамиро Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Герман Пеццелла («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»);

Полузащитники: Родриго де Пауль («Удинезе»), Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (оба – «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эсекьель Паласиос («Ривер Плейт»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Гидо Родригес («Америка»);

Нападающие: Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).