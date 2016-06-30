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    Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, Паредес – в составе

    Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с заявкой команды на Кубок Америки-2019.

    В состав включены 23 футболиста, в том числе бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. При этом на турнир не поедет нападающий «Интера» Мауро Икарди.

    Вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Маркесин («Америка»);

    Защитники: Милтон Каско («Ривер Плейт»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Рамиро Мори («Вильярреал»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Герман Пеццелла («Фиорентина»), Ренсо Саравия («Расинг»), Николас Тальяфико («Аякс»);

    Полузащитники: Родриго де Пауль («Удинезе»), Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (оба – «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эсекьель Паласиос («Ривер Плейт»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Гидо Родригес («Америка»);

    Нападающие: Маркос Акунья («Спортинг»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

    Источник: Официальный твиттер сборной Аргентины

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6853

      Cules2013 43 минуты назад

      состав уныленький. посмотрим, что они покажут, но ожидания низкие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10923

      ВетеR 1 час назад

      Удачи Месси и сб.Аргентины

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1619

      Черкизовский Кот 1 час назад

      С вратарями проблемы который год уже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5756

      KLIM777 1 час назад

      Так себе состав выбрал Месси.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar > KLIM777 1 час назад

      главное не газпром правда?

      1
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