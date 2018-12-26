Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    «Чемпионат»: ПАОК хочет купить Комличенко

    По информации «Чемпионата», нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может перейти в ПАОК.

    Клуб из Салоник в этом сезоне завоевал звание чемпиона Греции.

    • Россиянин перешел в «Младу Болеслав» и «Краснодара» в 2017 году за 400 тысяч евро.
    • В этом сезоне 23-летний футболист провел 30 игр в чешской высшей лиге и забил 27 мячей, став рекордсменом турнира по количеству голов.
    • Контракт форварда с «Младой Болеслав» рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает Комличенко в 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10446

      bset 2 часа назад

      Не, из Чехии в Грецию смысла нет. Лучше посерьезней предложений подождать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5741

      KLIM777 > bset 1 час назад

      Будут ли они? Есть большая вероятность, что переходе даже в середняк Германии будет сидеть на скамейки. Лучший бомбардир Чехии это вовсе не значит, что будет таким забивным в другом месте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10446

      bset > KLIM777 1 час назад

      Никто не мешает остаться на том же месте. Все-таки Греция будет регрессом. Лучше остаться в Чехии насовсем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -202

      diamondfan 2 часа назад

      Пускай попробует!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2073

      Chesn0k 2 часа назад

      вряд ли сможет в паоке серьёзно прогрессировать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +263

      38 попугаев > Chesn0k 2 часа назад

      а подробней, почему не сможет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2073

      Chesn0k > 38 попугаев 2 часа назад

      уровень чемпионата почти такой же - греция на следующей строчке в таблице коэффициентов после чехии.

      паок начнёт с квалификации в лч и не факт, что туда попадёт.

      тренер паока молодой - резван луческу, сын мирчи, у него, как ни крути, не богатый тренерский опыт.

      наверняка, будут более иинтересные варианты.
      например, из бундеслиги.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      Фанат Рубина > Chesn0k 1 час назад

      но этот паок чпокнул наш спартак в этом сезоне.
      уж лучше пусть там играет и потом может его более лучшие клубы заметят чем играть во вшивом зените

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru