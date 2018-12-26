«Чемпионат»: ПАОК хочет купить Комличенко

Не, из Чехии в Грецию смысла нет. Лучше посерьезней предложений подождать.
По информации «Чемпионата», нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может перейти в ПАОК.
Клуб из Салоник в этом сезоне завоевал звание чемпиона Греции.
- Россиянин перешел в «Младу Болеслав» и «Краснодара» в 2017 году за 400 тысяч евро.
- В этом сезоне 23-летний футболист провел 30 игр в чешской высшей лиге и забил 27 мячей, став рекордсменом турнира по количеству голов.
- Контракт форварда с «Младой Болеслав» рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает Комличенко в 2,5 миллиона евро.