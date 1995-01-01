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    Гвардиола: «Медиа хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардила признался, что не ощущает поддержи со стороны СМИ.

    «Я чувствую, что медиа очень хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Но 195 очков за два сезона – это нечто уникальное. Мы никогда не сдавались и по ходу чемпионата выиграли 13 матчей подряд.

    Перед последним матчем против «Брайтона» я не буду ничего говорить игрокам, потому что все все понимают», – заявил Гвардиола.

    • За тур до окончания чемпионата Англии «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.
    • В последнем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном».

    Источник: TalkSPORT

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19153

      афоня72 33 минуты назад

      А ажиотаж то какой!!
      Билеты, цены космос!!

      0
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      Рейтинг: +1131

      Леха из Твери 35 минут назад

      Было бы классно, если бы Ливер смог повторить результат Арсенала, проведя сезон без поражений.

      1
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      Рейтинг: +3199

      ЮНик 47 минут назад

      Не знаю насчет медиа и педиа, но желаю победы "Мансити", только из-за Саши Зинченко из глухого Радомышля на Украине с населением в 14 тысяч. МОЛОДЕЦ!!! Не позарился как другие хлопцы, выходцы с Украины: Семак, Тимощук, Ракицкий и сын запорожского казака Артемушка на легкие газпромовские деньжЫщЫ. И станет Саня в 22 года чемпионом в сильнейшей футбольной лиге мира. Что нашим нынешним "звездам футбола" даже и не снится. Потому как девиз Манчестер Сити": "Superbia in proelio"(гордость в битве). А не в шальных бабосиках!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3489

      александр п > ЮНик 42 минуты назад

      Не факт ,что Зинченко будет зарабатывать меньше,чем в Зените.А вот что условия для роста мастерства в АПЛ выше это несомненно.

      0
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      Рейтинг: +435

      Борат 1 час назад

      всё было в руках ливера, но он не сдюжил, а когда перешло в руки сити - они показали, как надо тащить лямку !!!

      0
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      Рейтинг: +160

      Muboraksho 1 час назад

      Этого пол мира хотят. Только Вы против. Такие усилия Ливерпуль возложил в этом году и все наверное напрасно?

      1
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      Рейтинг: +1141

      ухоженный крокодил > Muboraksho 4 минуты назад

      Я за МС.

      0
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      Рейтинг: +10350

      bset 1 час назад

      Да, наверное, все хотят кроме болельщиков Сити, потому что Ливерпуль очень давно не становился чемпионом, а вы постоянно становитесь.

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