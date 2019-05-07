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Гвардиола: «Медиа хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом»

7 мая 2019, 11:23
24

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардила признался, что не ощущает поддержи со стороны СМИ.

«Я чувствую, что медиа очень хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Но 195 очков за два сезона – это нечто уникальное. Мы никогда не сдавались и по ходу чемпионата выиграли 13 матчей подряд.

Перед последним матчем против «Брайтона» я не буду ничего говорить игрокам, потому что все все понимают», – заявил Гвардиола.

  • За тур до окончания чемпионата Англии «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.
  • В последнем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном».

Источник: TalkSPORT
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (24)
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bset
1557218420
Да, наверное, все хотят кроме болельщиков Сити, потому что Ливерпуль очень давно не становился чемпионом, а вы постоянно становитесь.
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Muboraksho
1557218936
Этого пол мира хотят. Только Вы против. Такие усилия Ливерпуль возложил в этом году и все наверное напрасно?
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ЮНик
1557221046
Не знаю насчет медиа и педиа, но желаю победы "Мансити", только из-за Саши Зинченко из глухого Радомышля на Украине с населением в 14 тысяч. МОЛОДЕЦ!!! Не позарился как другие хлопцы, выходцы с Украины: Семак, Тимощук, Ракицкий и сын запорожского казака Артемушка на легкие газпромовские деньжЫщЫ. И станет Саня в 22 года чемпионом в сильнейшей футбольной лиге мира. Что нашим нынешним "звездам футбола" даже и не снится. Потому как девиз Манчестер Сити": "Superbia in proelio"(гордость в битве). А не в шальных бабосиках!
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Леха из Твери
1557221782
Было бы классно, если бы Ливер смог повторить результат Арсенала, проведя сезон без поражений.
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афоня72
1557221912
А ажиотаж то какой!! Билеты, цены космос!!
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JackBruce
1557227742
Все дело в том, Эвертон на своем поле проиграл МанСити, и сыграл вничью с Ливером. Вот кто решил исход чемпионата! Ну а о том, кого любят СМИ... А за что они должны любить МанСити?
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dinar7777dinar
1557227751
Апл это разрекламируемая лига . Еврокубки доказывают что такое английские клубы на самом деле.
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SIRIUS 2002
1557234467
Интересно будет посмотреть!!
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