Гвардиола: «Медиа хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардила признался, что не ощущает поддержи со стороны СМИ.
«Я чувствую, что медиа очень хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Но 195 очков за два сезона – это нечто уникальное. Мы никогда не сдавались и по ходу чемпионата выиграли 13 матчей подряд.
Перед последним матчем против «Брайтона» я не буду ничего говорить игрокам, потому что все все понимают», – заявил Гвардиола.
- За тур до окончания чемпионата Англии «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.
- В последнем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном».
Источник: TalkSPORT