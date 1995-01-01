Гвардиола: «Медиа хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом»

А ажиотаж то какой!!
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардила признался, что не ощущает поддержи со стороны СМИ.
«Я чувствую, что медиа очень хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Но 195 очков за два сезона – это нечто уникальное. Мы никогда не сдавались и по ходу чемпионата выиграли 13 матчей подряд.
Перед последним матчем против «Брайтона» я не буду ничего говорить игрокам, потому что все все понимают», – заявил Гвардиола.
- За тур до окончания чемпионата Англии «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.
- В последнем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном».