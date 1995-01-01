Главные новости дня. «Арсенал» проиграл три матча подряд, Неймар ударил болельщика

Неймар после поражения в финале Кубка Франции ударил болельщика по лицу.

«Арсенал» проиграл «Лестеру». У команды Эмери 3 поражения в 3 последних матчах.

Экс-хавбек «Металлурга» признался в сдаче матча.

Азмун оформил дубль в матче с «Крыльями» и сравнялся по голам с Чаловым.

«Зенит» гарантировал себе участие в квалификации ЛЧ в следующем сезоне.

«МЮ» сыграл вничью с «Челси», команда Сульшера не побеждает в четвертом матче подряд.

«Краснодар» обыграл ЦСКА и поднялся на третье место.

ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛ.

Игра Мбаппе – кошмар. Из-за него «ПСЖ» проиграл Кубок Франции