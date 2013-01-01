АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Челси», команда Сульшера не побеждает в четвертом матче подряд

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

«МЮ» с 65 очками занимает шестое место в таблице, «Челси» с 68 очками идет на четвертом месте.

Для «Манчестер Юнайтед» это четвертый матч подряд, в котором команда не побеждает. В двух предыдущих играх АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2), до этих матчей «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов.

Команда Маурицио Сарри также не побеждает в двух последних играх чемпионата – ничья с «Бернли» (2:2) и поражение от «Ливерпуля» (0:2). Но между этими играми АПЛ «Челси» выиграл у «Славии» в Лиге Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мата, 11; 1:1 – Алонсо, 43.

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