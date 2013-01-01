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    АПЛ. «МЮ» сыграл вничью с «Челси», команда Сульшера не побеждает в четвертом матче подряд

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

    «МЮ» с 65 очками занимает шестое место в таблице, «Челси» с 68 очками идет на четвертом месте.

    Для «Манчестер Юнайтед» это четвертый матч подряд, в котором команда не побеждает. В двух предыдущих играх АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2), до этих матчей «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Команда Маурицио Сарри также не побеждает в двух последних играх чемпионата – ничья с «Бернли» (2:2) и поражение от «Ливерпуля» (0:2). Но между этими играми АПЛ «Челси» выиграл у «Славии» в Лиге Европы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мата, 11; 1:1 – Алонсо, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    В Англии странная борьба за место в ЛЧ. Фавориты всем проигрывают

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +401

      Санёк 17 1 час назад

      Как же хорош Челси, если мю не могут победить эту команду то ЛЕ обеспечен, судья конечно пидур сколько на опасных штрафных пропустил

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4996

      mihail200606 1 час назад

      Что-то сульшер забуксовал.. Без ЛЧ трудно будет удержать лидеров..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6361

      Cules2013 1 час назад

      МЮ поинтереснее был, конечно, но ничья закономерна и обеим командам не выгодна

      1
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      Рейтинг: +376

      gigs84 > Cules2013 29 минут назад

      Челси ничья вполне устроила, судя по турнирной таблице.

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