В Англии странная борьба за место в ЛЧ. Фавориты всем проигрывают

За три тура есть только одна победа на всех.

Результат матча «Лестера» с «Арсеналом» (3:0) – шок. Это не просто крупное поражение для лондонской команды, но и грустный конец одной из худших недель в истории клуба. Смотрите сами:

21 апреля – проиграли «Кристал Пэлас» (2:3).

24 апреля – проиграли «Вулвз» (1:3).

28 апреля – проиграли «Лестеру» (0:3).

Поражения с каждым туром становились все крупнее, а положение в таблице – все более удручающим. Но при этом у «Арсенала», находящегося на пятом месте, еще есть все шансы, чтобы оказаться в ЛЧ.

Все дело в результатах соперников. Четверка претендентов на третье место – «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «МЮ». Все четыре команды провалили эту неделю. Но остальные клубы, кроме «Арсенала», смогли набрать хотя бы какие-то очки.

АПЛ – удивительная лига. Пока «Сити» и «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство соревнуются, кто чаще выиграет, в борьбе за третье место не менее плотная борьба – кто реже проиграет.

Очки всей четверки после тура:

«Тоттенхэм» – 70

«Челси» – 68

«Арсенал» – 66

«МЮ» – 65

Оставшиеся соперники:

«Тоттенхэм» : «Борнмут», «Эвертон».

: «Борнмут», «Эвертон». «Челси» : «Уотфорд», «Лестер».

: «Уотфорд», «Лестер». «Арсенал» : «Брайтон», «Бернли».

: «Брайтон», «Бернли». «МЮ»: «Хаддерсфилд», «Кардифф».

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