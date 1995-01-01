В Англии странная борьба за место в ЛЧ. Фавориты всем проигрывают

Результат матча «Лестера» с «Арсеналом» (3:0) – шок. Это не просто крупное поражение для лондонской команды, но и грустный конец одной из худших недель в истории клуба. Смотрите сами:
- 21 апреля – проиграли «Кристал Пэлас» (2:3).
- 24 апреля – проиграли «Вулвз» (1:3).
- 28 апреля – проиграли «Лестеру» (0:3).
Поражения с каждым туром становились все крупнее, а положение в таблице – все более удручающим. Но при этом у «Арсенала», находящегося на пятом месте, еще есть все шансы, чтобы оказаться в ЛЧ.
Все дело в результатах соперников. Четверка претендентов на третье место – «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «МЮ». Все четыре команды провалили эту неделю. Но остальные клубы, кроме «Арсенала», смогли набрать хотя бы какие-то очки.
АПЛ – удивительная лига. Пока «Сити» и «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство соревнуются, кто чаще выиграет, в борьбе за третье место не менее плотная борьба – кто реже проиграет.
Очки всей четверки после тура:
- «Тоттенхэм» – 70
- «Челси» – 68
- «Арсенал» – 66
- «МЮ» – 65
Оставшиеся соперники:
- «Тоттенхэм»: «Борнмут», «Эвертон».
- «Челси»: «Уотфорд», «Лестер».
- «Арсенал»: «Брайтон», «Бернли».
- «МЮ»: «Хаддерсфилд», «Кардифф».
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