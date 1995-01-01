Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    В Англии странная борьба за место в ЛЧ. Фавориты всем проигрывают


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 20:25
    За три тура есть только одна победа на всех.

    Результат матча «Лестера» с «Арсеналом» (3:0) – шок. Это не просто крупное поражение для лондонской команды, но и грустный конец одной из худших недель в истории клуба. Смотрите сами:

    • 21 апреля – проиграли «Кристал Пэлас» (2:3).
    • 24 апреля – проиграли «Вулвз» (1:3).
    • 28 апреля – проиграли «Лестеру» (0:3).

    Поражения с каждым туром становились все крупнее, а положение в таблице – все более удручающим. Но при этом у «Арсенала», находящегося на пятом месте, еще есть все шансы, чтобы оказаться в ЛЧ.

    Все дело в результатах соперников. Четверка претендентов на третье место – «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «МЮ». Все четыре команды провалили эту неделю. Но остальные клубы, кроме «Арсенала», смогли набрать хотя бы какие-то очки.

    АПЛ – удивительная лига. Пока «Сити» и «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство соревнуются, кто чаще выиграет, в борьбе за третье место не менее плотная борьба – кто реже проиграет.

    Очки всей четверки после тура:

    • «Тоттенхэм» – 70
    • «Челси» – 68
    • «Арсенал» – 66
    • «МЮ» – 65

    Оставшиеся соперники:

    • «Тоттенхэм»: «Борнмут», «Эвертон».
    • «Челси»: «Уотфорд», «Лестер».
    • «Арсенал»: «Брайтон», «Бернли».
    • «МЮ»: «Хаддерсфилд», «Кардифф».

    Материалы про АПЛ:

    Игрок «Вест Хэма» отпраздновал как Роналду и Симеоне. На самом деле – это другой жест

    Нормально, что «Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал». Они всегда побеждают топов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2609

      dinar7777dinar 46 минут назад

      странная не странная а вообще пахнет тем что искуственно соображают как поднимать рейтинг апл и поднимать бабки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru