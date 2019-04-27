Игрок «Вест Хэма» отпраздновал как Роналду и Симеоне. На самом деле – это другой жест

А еще этот гол стал историческим на новом стадионе «Тоттенхэма».

В 36 туре сражающийся за место в ЛЧ «Тоттенхэм» принимал середняка «Вест Хэм». В апреле «шпоры» наконец-то переехали на свой новый стадион и с тех пор только лишь радовали своих фанатов:

«Кристал Пэлас» – 2:0

«Манчестер Сити» – 1:0

«Хаддерсфилд» – 4:0

«Брайтон» – 1:0

Мало того, что «Тоттенхэм» не потерял ни одного очка и еще добыл важную победу в четвертьфинале ЛЧ, так он еще и не пропустил на новой арене ни одного мяча. Но там, где был бессилен Агуэро, справился Майкл Антонио – сегодня он с подачи Арнаутовича забил за «Вест Хэм». В начале апреля болельщики «шпор» впервые посетили «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», но только в конце месяца увидели первый пропущенный мяч.

Антонио изобразил тот же жест, что ранее в Лиге чемпионов показали Симеоне и Роналду.

twit text — B/R Football (@brfootball) 27 апреля 2019 г.

Впрочем, оказалось, что это празднование не имеет никакого отношения к перформансу Симеоне и Роналду. «В инстаграме я подписан на парня по имени Дэн Рю, он исполняет множество танцевальных движений. Несколько дней назад я увидел одно из них и решил, что повторю на поле», – рассказал футболист. Дэн Рю – это американский популярный комик, у него почти три миллиона подписчиков.

text text text Публикация от text (@danrue) 5 Мар 2019 в 6:24 PST

«Вест Хэм» довел игру до победы 1:0, остался на 11-м месте, но еще имеет теоретические шансы закончить сезон, например, в семерке. «Тоттенхэму» же это поражение, первое на новом стадионе, может грозить проблемами в борьбе за место в Лиге чемпионов. Впрочем, запас по очкам у клуба все еще неплохой, а календарь ничем не сложнее в сравнении с конкурентами.

Любопытно, что в восьми предыдущих играх команды, занимающие места с третьего по шестого, одержали всего одну победу.

twit text — WhoScored.com (@WhoScored) 27 апреля 2019 г.

Как сейчас выглядит положение в таблице:

3. «Тоттенхэм» – 70 очков (на матч больше)

4. «Челси» – 67

5. «Арсенал» – 66

6. «МЮ» – 64

Оставшиеся матчи у соперников:

«Тоттенхэм»: «Борнмут» (г), «Эвертон» (д).

«Челси»: «МЮ» (г), «Уотфорд» (д), «Лестер» (г).

«Арсенал»: «Лестер» (г), «Брайтон» (д), «Бернли» (г)

«МЮ»: «Челси» (д), «Хаддерсфилд» (г), «Кардифф» (д)

«Болтон» бойкотирует матч Чемпионшипа. В клубе не платят зарплату и упрекают будущего владельца

Огонь в рурском дерби: «Боруссия» опять пропустила аж четыре, а доигрывала вдевятером

Англия. Премьер-лига. 36-й тур

Тоттенхэм – Вест Хэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Антонио, 67.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ