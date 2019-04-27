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    Игрок «Вест Хэма» отпраздновал как Роналду и Симеоне. На самом деле – это другой жест


    4.5
    Голосов: 4
    27.04.2019 17:05
    А еще этот гол стал историческим на новом стадионе «Тоттенхэма».

    В 36 туре сражающийся за место в ЛЧ «Тоттенхэм» принимал середняка «Вест Хэм». В апреле «шпоры» наконец-то переехали на свой новый стадион и с тех пор только лишь радовали своих фанатов:

    • «Кристал Пэлас» – 2:0
    • «Манчестер Сити» – 1:0
    • «Хаддерсфилд» – 4:0
    • «Брайтон» – 1:0

    Мало того, что «Тоттенхэм» не потерял ни одного очка и еще добыл важную победу в четвертьфинале ЛЧ, так он еще и не пропустил на новой арене ни одного мяча. Но там, где был бессилен Агуэро, справился Майкл Антонио – сегодня он с подачи Арнаутовича забил за «Вест Хэм». В начале апреля болельщики «шпор» впервые посетили «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», но только в конце месяца увидели первый пропущенный мяч.

    Антонио изобразил тот же жест, что ранее в Лиге чемпионов показали Симеоне и Роналду.

    Впрочем, оказалось, что это празднование не имеет никакого отношения к перформансу Симеоне и Роналду. «В инстаграме я подписан на парня по имени Дэн Рю, он исполняет множество танцевальных движений. Несколько дней назад я увидел одно из них и решил, что повторю на поле», – рассказал футболист. Дэн Рю – это американский популярный комик, у него почти три миллиона подписчиков.

    text

    Публикация от text (@danrue)

    «Вест Хэм» довел игру до победы 1:0, остался на 11-м месте, но еще имеет теоретические шансы закончить сезон, например, в семерке. «Тоттенхэму» же это поражение, первое на новом стадионе, может грозить проблемами в борьбе за место в Лиге чемпионов. Впрочем, запас по очкам у клуба все еще неплохой, а календарь ничем не сложнее в сравнении с конкурентами.

    Любопытно, что в восьми предыдущих играх команды, занимающие места с третьего по шестого, одержали всего одну победу.

    Как сейчас выглядит положение в таблице:

    • 3. «Тоттенхэм» – 70 очков (на матч больше)
    • 4. «Челси» – 67
    • 5. «Арсенал» – 66
    • 6. «МЮ» – 64

    Оставшиеся матчи у соперников:

    «Тоттенхэм»: «Борнмут» (г), «Эвертон» (д).

    «Челси»: «МЮ» (г), «Уотфорд» (д), «Лестер» (г).

    «Арсенал»: «Лестер» (г), «Брайтон» (д), «Бернли» (г)

    «МЮ»: «Челси» (д), «Хаддерсфилд» (г), «Кардифф» (д)

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    Англия. Премьер-лига. 36-й тур

    Тоттенхэм – Вест Хэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Антонио, 67.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Bleacher Report
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 апреля 2019, 16:13

      это реально другой жест

      0
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 29 апреля 2019, 12:45

      лучше б сердечки матерям, женам и детям показывали....

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      Рейтинг: +100745

      zigbert 29 апреля 2019, 09:26

      Раньше подобных жестов не наблюдалось. Теперь же, с подачи Симеоне ,желающих повторить это будет много.

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