Игрок «Вест Хэма» отпраздновал как Роналду и Симеоне. На самом деле – это другой жест

В 36 туре сражающийся за место в ЛЧ «Тоттенхэм» принимал середняка «Вест Хэм». В апреле «шпоры» наконец-то переехали на свой новый стадион и с тех пор только лишь радовали своих фанатов:
- «Кристал Пэлас» – 2:0
- «Манчестер Сити» – 1:0
- «Хаддерсфилд» – 4:0
- «Брайтон» – 1:0
Мало того, что «Тоттенхэм» не потерял ни одного очка и еще добыл важную победу в четвертьфинале ЛЧ, так он еще и не пропустил на новой арене ни одного мяча. Но там, где был бессилен Агуэро, справился Майкл Антонио – сегодня он с подачи Арнаутовича забил за «Вест Хэм». В начале апреля болельщики «шпор» впервые посетили «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», но только в конце месяца увидели первый пропущенный мяч.
Антонио изобразил тот же жест, что ранее в Лиге чемпионов показали Симеоне и Роналду.
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— B/R Football (@brfootball) 27 апреля 2019 г.
Впрочем, оказалось, что это празднование не имеет никакого отношения к перформансу Симеоне и Роналду. «В инстаграме я подписан на парня по имени Дэн Рю, он исполняет множество танцевальных движений. Несколько дней назад я увидел одно из них и решил, что повторю на поле», – рассказал футболист. Дэн Рю – это американский популярный комик, у него почти три миллиона подписчиков.
«Вест Хэм» довел игру до победы 1:0, остался на 11-м месте, но еще имеет теоретические шансы закончить сезон, например, в семерке. «Тоттенхэму» же это поражение, первое на новом стадионе, может грозить проблемами в борьбе за место в Лиге чемпионов. Впрочем, запас по очкам у клуба все еще неплохой, а календарь ничем не сложнее в сравнении с конкурентами.
Любопытно, что в восьми предыдущих играх команды, занимающие места с третьего по шестого, одержали всего одну победу.
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— WhoScored.com (@WhoScored) 27 апреля 2019 г.
Как сейчас выглядит положение в таблице:
- 3. «Тоттенхэм» – 70 очков (на матч больше)
- 4. «Челси» – 67
- 5. «Арсенал» – 66
- 6. «МЮ» – 64
Оставшиеся матчи у соперников:
«Тоттенхэм»: «Борнмут» (г), «Эвертон» (д).
«Челси»: «МЮ» (г), «Уотфорд» (д), «Лестер» (г).
«Арсенал»: «Лестер» (г), «Брайтон» (д), «Бернли» (г)
«МЮ»: «Челси» (д), «Хаддерсфилд» (г), «Кардифф» (д)
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Англия. Премьер-лига. 36-й тур
Тоттенхэм – Вест Хэм – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Антонио, 67.