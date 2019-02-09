Нормально, что «Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал». Они всегда побеждают топов

И проигрывают аутсайдерам.

Самый неожиданный результат вчерашних матчей АПЛ – поражение «Арсенала» в матче с «Вулверхэмптоном» (1:3). После игры Унаи Эмери совсем сник и попросил фанатов надеяться на попадание в первую четверку.

Его разочарование можно понять: «Арсенал» почти уничтожил соперника по владению мячом (71%), был намного лучше в точности передач (89% против 75%) и нанес столько же ударов по воротам (11). Но в итоге клуб из Лондона – очередной топовый соперник, обыгранный «Вулверхэмптоном».

Кого обыгрывали раньше?

Вот несколько команд, которые уже проигрывали «Вулвз» в этом сезоне:

«Арсенал» (5-е место) – 3:1

«Тоттенхэм» (3-е место) – 3:1

«МЮ» (6-е место) – 2:1

«МЮ» (в кубке) – 2:1

«Челси» (4-е место) – 2:1

«Ливерпуль» (2-е место) – 2:1

Еще было четыре ничьи со счетом 1:1 – с «Сити», «МЮ», «Челси» и «Арсеналом». Все матчи похожи один в один: «Вулверхэмптон» пропускал в каждом из них по одному голу, но в итоге забирал очки.

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После этих цифр возникает только один вопрос: если у команды так хорошо получаются матчи с топовыми клубами, то почему она до сих пор не в лидерах? Все просто – в матчах с аутсайдерами «Вулверхэмптон» стабильно теряет очки.

Например, «Хаддерсфилд», находящийся на 20-м месте, за 35 матчей набрал только 14 очков и одержал 3 победы. Одна из них – над «Вулвз». Еще они проигрывали «Кардиффу» (18 место), «Брайтону» (17), «Саутгемптону» (16) и «Бернли» (15).

Главный тренер – бывший вратарь «Динамо»

В начале нулевых в московском «Динамо» было больше десятка португальцев. В России наибольшего успеха добился Мигель Данни, который в 2008-м уехал в «Зенит» за рекордные 30 миллионов. Еще был нынешний защитник «ПСЖ» Тьяго Силва: он бразилец, но переезжал как раз из Португалии. Однако его карьера в Москве не сложилась из-за туберкулеза.

Всех их привез в Москву агент Жорже Мендеш. Он работал практически с каждым португальцем в футболе, которого вы знаете (да, включая Криштиану Роналду), и приезд соотечественников в «Динамо» – его первый эксперимент на трансферном рынке.

Среди динамовских португальцев был вратарь Нуну Эшпириту Санту. Он первый клиент Мендеша, и их тесная связь очень помогла Нуну, когда он стал тренером. Именно он сейчас работает в «Вулверхэмптоне», где Эшпириту Санту и Мендеш вместе реализуют тот план, который когда-то обкатывали в «Динамо».

В составе «Вулвз» – 8 португальцев. Здесь их больше, чем англичан (если не учитывать молодежь), и пока план создания португальского клуба в АПЛ работает отлично.

Возможно, главная причина провала Мендеша в «Динамо» – российский тренер. Нет, дело не в самом Юрии Семине (а именно он тогда был тренером «Динамо»), сколько в том, что любому русскоязычному специалисту было бы безумно тяжело справиться с десятком португальцев. Сейчас Мендеш учел эту ошибку: в «Вулвз» работает португалец Нуну, который, кстати, все еще в отличных отношениях с Семиным.

text text text Публикация от text (@seminup) 9 Фев 2019 в 5:38 PST

«Вулверхэмптон» – самая интересная команда АПЛ

• В матче с «Брайтоном» команда повторила достижение, которое последний раз удавалось клубам АПЛ 15 лет назад. Команда ни разу не нарушила правила за всю игру, но выиграть тоже не смогла – 0:0.

• Матч «Вулверхэмптона» с «Эвертоном» прерывали из-за выхода на поле черного кота, который моментально стал новым героем интернета. Эшпириту Санту рассказывал после матча, что в Португалии черный кот приносит несчастье. Видимо, в этот раз оно коснулось португальца Марку Силвы, который возглавляет «Эвертон»: в том матче команда из Ливерпуля проиграла.

twit text — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 февраля 2019 г.

• Эшпириту Санту, похоже, все еще следит за российской лигой. По крайней мере, этой зимой он очень хотел купить Азмуна, и предлагал «Рубину» вариант с арендой, в которую была включена опция выкупа. Но иранец в итоге выбрал «Зенит», где забивает неприлично много: интересно, как бы сложилась его карьера в АПЛ?

Материалы про «Вулвз»:

Мендеш собрал в одном клубе толпу португальцев и своих клиентов. Итог – это сенсация Англии

Черный кот выбежал на поле в АПЛ. Теперь его обсуждают больше, чем Игуаина