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    РПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА и поднялся на третье место

    «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0, голы забили форвард Даниил Уткин и полузащтник Дмитрий Стоцкий.

    В концовке встречи у гостей удалили полуащитника Николу Влашича.

    «Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место в таблице, ЦСКА с 44 очками опустился на четвертое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Стоцкий, 55.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин (Сулейманов, 57), Классон, Вандерсон (Рамирес, 70), Игнатьев.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Предупреждения: Игнатьев, 34; Каборе, 41; Перейра, 44 – Обляков, 25; Влашич, 45+2.

    Удаление: нет – Влашич, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии74
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      Рейтинг: +9224

      slavutiq70 1 минуту назад

      Скорее всего,первая тройка и останется в таком порядке как сегодня(бывают конечно чудеса но наверное не в этот раз)

      0
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      Рейтинг: +271

      Киркинитидец 7 минут назад

      я дружелюбен и стараюсь быть вежливым! спасибо!

      0
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      Рейтинг: +2065

      владимир миронов 8 минут назад

      Чудо-победа, но все равно приятно,нервишки пощекотали.

      0
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      Рейтинг: +4389

      prezent2017 8 минут назад

      У коней нет позиционной атаки. Все рассчитано на отрыв, а вот если этого не дают, кикец! Ну и загнал Ганчаренка их осенью, сейчас расплата приходит.

      0
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      Рейтинг: +112

      ursosan 9 минут назад

      Клубные предпочтения клубными предпочтениями, но Краснодар выглядел гораздо эффективней и собранней. Абсолютно по делу всё. Поздравляю с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +3351

      Агасфер 9 минут назад

      Гончар в очередной раз показал.что он -середняк и его место-"Уфа".Но там оно сейчас занято более достойным.Может их поменять местами???

      0
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      Рейтинг: +3352

      sochi-2013 10 минут назад

      Хрен знает, какой тренер нужен Краснодару- к концу сезона все сдуваются. Может Галицкому, пару лет, поставить результат на второе место, и заняться постановкой игры, опираясь на своих воспитанников? Видно же, что игроки на нервах. Хватают карточки, ошибаются, боятся брать ответственность. Обляков ведь тоже не ветеран, а бьет по воротам( в сторону ворот) )при любой возможности

      2
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      Рейтинг: +408

      Сергей Александрович 11 минут назад

      Давай Краснодар поднажми до группы Лиги Чемпионов!!!

      3
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      Рейтинг: +3352

      sochi-2013 > Сергей Александрович 7 минут назад

      Вряд ли это входит в планы Галицкого. Под ЛЧ надо будет покупать игроков, а на такие траты, похоже, он не готов.

      0
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      Рейтинг: +4389

      prezent2017 > Сергей Александрович 7 минут назад

      На бронзу можно рассчитывать.

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      Рейтинг: +4389

      prezent2017 > sochi-2013 6 минут назад

      Деньги в ЛЧ лежат, а не в ЛЕ. Так что есть смысл постараться, чтобы потом потратиться.

      0
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      Рейтинг: +412

      Ковастер 12 минут назад

      Пока что ничего не ясно. У Краснодара впереди Ростов и Арсенал, а у ЦСКА впереди игры с Динамо и Зенитом. Как сложится игра ещё не понятно. У Краснодара единственно что сейчас обнадёживает - это игра Сафонова. А забивать по прежнему некому. Забивают те кто забивает впервые.

      1
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      Рейтинг: +319

      Kokmarov 13 минут назад

      Хочу выделить Шапи, как он разгонял контратаку, какие пасы выдавал, красавчик. Не загордись играй в футбол и все сложится. У ЦСКА явный спад, у всех случается. Мусаев - хорошая тренерская работа, правильно построил игру команды. С победой Краснодар, пора получать медали.

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