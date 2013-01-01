РПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА и поднялся на третье место

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0, голы забили форвард Даниил Уткин и полузащтник Дмитрий Стоцкий.

В концовке встречи у гостей удалили полуащитника Николу Влашича.

«Краснодар» набрал 46 очков и поднялся на третье место в таблице, ЦСКА с 44 очками опустился на четвертое место.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Стоцкий, 55.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин (Сулейманов, 57), Классон, Вандерсон (Рамирес, 70), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждения: Игнатьев, 34; Каборе, 41; Перейра, 44 – Обляков, 25; Влашич, 45+2.

Удаление: нет – Влашич, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас