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    «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 20:56
    Москвичи остались без шансов на чемпионство.

    Сегодняшний матч между «Краснодаром» и ЦСКА окончательно определил, какая тройка клубов будет претендовать на чемпионство. «Краснодар» победил (2:0), и большую роль в этом сыграли его воспитанники.

    ЦСКА лишился шансов на первое место. Отрыв в 13 очков за 4 матча до конца чемпионата не позволит взять чемпионство, но за прямой выход в ЛЧ борьба продолжится. ЦСКА отстает от «Локомотива», находящегося на втором месте, лишь на пять очков.

    • «Краснодар», в свою очередь, отстает от «Зенита» на 11. Для чемпионства команде потребуется выиграть все оставшиеся матчи при четырех поражениях «Зенита» (и потерянных очках «Локомотивом»). Это удивительно: зимой отставание «Краснодара» от первого места составляло всего одно очко.

    • Чалов – больше не лучший бомбардир РПЛ. Точнее, не единоличный: теперь 12 голов еще и на счету Сердара Азмуна. Хвалим иранца, но обидно, что Федор стал реже забивать весной: с момента возобновления чемпионата у него 3 мяча в 9 матчах. У Азмуна за этот период – 8.

    • Первый гол забил воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин. Он впервые забивает за клуб: до этого он вообще лишь один раз выходил в старте, а в первой половине чемпионата намного чаще выступал за «Краснодар-2». В прошлом году он отлично играл в связке с Игнатьевым и Шапи за вторую команду: мечта Галицкого об основе из воспитанников все ближе к реальности.

    • В голе Уткина виноват Акинфеев. Игорь отдал неточную передачу, которую перехватили футболисты «Краснодара»: дальше игроку хозяев оставалось лишь замкнуть прикатившийся к нему мяч.

    • Его сегодняшний антипод – Матвей Сафонов. После проигранного матча с «Зенитом» (2:3) вратаря «Краснодара» хвалили все несмотря на пропущенный мяч. Сегодня ему респектуют без всяких «вопреки»: Матвей смотрелся уверенно, не пропустил ни одного мяча и сделал три важных сейва.

    • В матче произошло очень странное событие – обратная замена Щенникова. Георгий вышел на поле в перерыве вместо Игоря Дивеева, но уже спустя полчаса его самого заменил Бийол. Вроде как, травмы у Щенникова нет: причину замены наверняка спросят у Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

    • Заключительный эпизод – удаление Влашича на 88 минуте. В этом матче отсутствие хорвата в заключительные 5 минут никак, наверное, не повлияло бы на результат, но теперь он точно не сыграет с «Динамо». Более того: кажется, Влашич еще и получил травму, нарушая правила. Он покидал поле хромая, а Шапи, на котором он сфолил, почти не досталось.

    Первая пятерка после матча:

    • «Зенит» – 57
    • «Локомотив» – 49
    • «Краснодар» – 46
    • ЦСКА – 44
    • «Спартак» 39

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Стоцкий, 55.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин (Сулейманов, 57), Классон, Вандерсон (Рамирес, 70), Игнатьев.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Предупреждения: Игнатьев, 34; Каборе, 41; Перейра, 44 – Обляков, 25; Влашич, 45+2.

    Удаление: нет – Влашич, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6361

      Cules2013 4 минуты назад

      ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)
      ------
      Бомбардир, ты уже определись, кто кого всё-таки обыграл)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +391

      CSKA57 12 минут назад

      Игра ЦСКА удручает. Вроде бы и атакуют, но нет хорошего завершающего удара. В защите полный бардак - что ни контратака, то гол.

      1
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      Рейтинг: +7

      mixa1972 17 минут назад

      Отрадно, что наш калининградец Димка Стоцкий забил за быков свой первый мяч!!! Краснодар с Победой!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1118

      CSKA №1 27 минут назад

      Судейство отвратительное у нас в чемпионате!!!Но почему-то судейки ошибаются,в большинстве случаев,в матчах ЦСКА,причем,в пользу соперника ЦСКА!!!Чтобы это могло значить?????

      -1
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      ...
      Рейтинг: +412

      Ковастер > CSKA №1 21 минуту назад

      У Краснодара тоже судейство забирало очки в пользу Локо(Каборе удалили, пенальти поставили, а потом признались, что это была ошибка). Не всё же время казнить Быков?

      0
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      Рейтинг: +1118

      CSKA №1 > Ковастер 10 минут назад

      я не говорю о быках,я говорю об общей тенденции,что судейство у нас хреновое и с этим надо что-то делать

      0
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      Рейтинг: +139

      Вальдемар IV > CSKA №1 8 минут назад

      иванова говорят вообще сегодня видели без чемодана в слезах уходил со стадиона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Вальдемар IV 27 минут назад

      Это удивительно: зимой отставание «Краснодара» от первого места составляло всего одно очко.


      ну так блестящее руководство само себя перехитрило, и лишь бы эта победа не стала пирровой, выезды к арсу и ростову тоже непросты

      1
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      Рейтинг: +5419

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Поставил бы пенку, которая кстати была, может бы и итоговый счет другой был бы и убери картинку нигера не позорся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4274

      84aivengo 35 минут назад

      какое тут чемпионство....сраный локо в лч только вмешался... за ЦСКА !!!!

      1
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      Рейтинг: +3631

      Старикан 40 минут назад

      Какой колоритный комбайнёр на фото))

      2
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