«Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря воспитанникам. Уткин забил, Сафонов спас

Москвичи остались без шансов на чемпионство.

Сегодняшний матч между «Краснодаром» и ЦСКА окончательно определил, какая тройка клубов будет претендовать на чемпионство. «Краснодар» победил (2:0), и большую роль в этом сыграли его воспитанники.

• ЦСКА лишился шансов на первое место. Отрыв в 13 очков за 4 матча до конца чемпионата не позволит взять чемпионство, но за прямой выход в ЛЧ борьба продолжится. ЦСКА отстает от «Локомотива», находящегося на втором месте, лишь на пять очков.

• «Краснодар», в свою очередь, отстает от «Зенита» на 11. Для чемпионства команде потребуется выиграть все оставшиеся матчи при четырех поражениях «Зенита» (и потерянных очках «Локомотивом»). Это удивительно: зимой отставание «Краснодара» от первого места составляло всего одно очко.

• Чалов – больше не лучший бомбардир РПЛ. Точнее, не единоличный: теперь 12 голов еще и на счету Сердара Азмуна. Хвалим иранца, но обидно, что Федор стал реже забивать весной: с момента возобновления чемпионата у него 3 мяча в 9 матчах. У Азмуна за этот период – 8.

• Первый гол забил воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин. Он впервые забивает за клуб: до этого он вообще лишь один раз выходил в старте, а в первой половине чемпионата намного чаще выступал за «Краснодар-2». В прошлом году он отлично играл в связке с Игнатьевым и Шапи за вторую команду: мечта Галицкого об основе из воспитанников все ближе к реальности.

• В голе Уткина виноват Акинфеев. Игорь отдал неточную передачу, которую перехватили футболисты «Краснодара»: дальше игроку хозяев оставалось лишь замкнуть прикатившийся к нему мяч.

• Его сегодняшний антипод – Матвей Сафонов. После проигранного матча с «Зенитом» (2:3) вратаря «Краснодара» хвалили все несмотря на пропущенный мяч. Сегодня ему респектуют без всяких «вопреки»: Матвей смотрелся уверенно, не пропустил ни одного мяча и сделал три важных сейва.

• В матче произошло очень странное событие – обратная замена Щенникова. Георгий вышел на поле в перерыве вместо Игоря Дивеева, но уже спустя полчаса его самого заменил Бийол. Вроде как, травмы у Щенникова нет: причину замены наверняка спросят у Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

• Заключительный эпизод – удаление Влашича на 88 минуте. В этом матче отсутствие хорвата в заключительные 5 минут никак, наверное, не повлияло бы на результат, но теперь он точно не сыграет с «Динамо». Более того: кажется, Влашич еще и получил травму, нарушая правила. Он покидал поле хромая, а Шапи, на котором он сфолил, почти не досталось.

Первая пятерка после матча:

«Зенит» – 57

«Локомотив» – 49

«Краснодар» – 46

ЦСКА – 44

«Спартак» 39

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Стоцкий, 55.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин (Сулейманов, 57), Классон, Вандерсон (Рамирес, 70), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждения: Игнатьев, 34; Каборе, 41; Перейра, 44 – Обляков, 25; Влашич, 45+2.

Удаление: нет – Влашич, 88.

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