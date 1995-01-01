АПЛ. «Арсенал» проиграл «Лестеру». У команды Эмери 3 поражения в 3 последних матчах и 9 пропущенных голов

«Арсенал» проиграл «Лестеру» в гостях во встрече 36-го тура АПЛ. Победу хозяевам принесли точный удар полузащитника Юри Тилеманса и дубль нападающего Джейми Варди.

Большую часть матча лондонцы провели в меньшинстве после удаления на 36-й минуте форварда Эйнсли Мэйтленда-Найлса.

«Арсенал» остался на пятой строчке в турнирной таблице.

Ранее команда Унаи Эмери уступила «Кристал Пэлас» (2:3) и «Вулверхэмптону (1:3).

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Лестер – Арсенал – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Тилеманс, 59; 2:0 – Варди, 86; 3:0 – Варди, 90+5.

Удаление: нет – Мэйтленд-Найлс, 36.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ