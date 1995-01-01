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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Лестеру». У команды Эмери 3 поражения в 3 последних матчах и 9 пропущенных голов

    «Арсенал» проиграл «Лестеру» в гостях во встрече 36-го тура АПЛ. Победу хозяевам принесли точный удар полузащитника Юри Тилеманса и дубль нападающего Джейми Варди.

    Большую часть матча лондонцы провели в меньшинстве после удаления на 36-й минуте форварда Эйнсли Мэйтленда-Найлса.

    «Арсенал» остался на пятой строчке в турнирной таблице.

    Ранее команда Унаи Эмери уступила «Кристал Пэлас» (2:3) и «Вулверхэмптону (1:3).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Лестер – Арсенал – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тилеманс, 59; 2:0 – Варди, 86; 3:0 – Варди, 90+5.

    Удаление: нет – Мэйтленд-Найлс, 36.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1627

      SIRIUS 2002 2 минуты назад

      Взлёты и падение, это так завораживает!!

      0
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      Рейтинг: -360

      SuperPAV9 10 минут назад

      Ну че Лестр обыграет МС

      0
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      Рейтинг: +283

      Tyler_Stark 30 минут назад

      Опять сезон без дня святого тоттенренхима

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      SarJr 33 минуты назад

      Трэш а не концовка чемпионата. Столько очком лидеры теряют....

      2
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      Рейтинг: +358

      LMI 42 минуты назад

      Арсенал умер окончательно и бесповоротно. Следующий сезон Эмери доработает только до половины. Но Эмери на самом деле не виноват. В Арсенале ужо который год играют не футболисты, а имбицылы. Тут к сожалению без вариантов. Клуб Арсенал умер окончательно

      0
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      Рейтинг: +283

      Tyler_Stark > LMI 35 минут назад

      Эмери сливает концовку сезона ради сомнительных шансов на успех в ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +358

      LMI > Tyler_Stark 13 минут назад

      Ничего он не сливает и ни на что он не ставит. Эмери не такой уж и дурачок, чтобы не понять - это просто смерть клуба. Что можно сделать в команде где нет игроков, где нет ничего. Да - он искренне попытался, что-то даже получилось, НО .... Ну невозможно с астматиком выиграть марафон. НЕВОЗМОЖНО. Эмери это прекрасно осознал и я думаю, что он потиху свалит вслед за Газидисом перекрестившись.

      1
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      Рейтинг: +79

      Muboraksho 56 минут назад

      Джейми Варди молодец. Как он играет, как играет. Вах.... Буквально замучил защиту Арсенала...

      1
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      Рейтинг: +79

      Muboraksho 1 час назад

      Лестер своей игрой пугает Ман Сити. Когда они выиграют у Ман Сити и помогут Ливеру стан чемпами вот тогда будут молодцами. Да и без этого им очки нужны в последних матчах. Давай Лестер, дерзай!!!!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23707

      portero 1 час назад

      МЮ шанс дают , но там черненькие бунтуют, шанс зацепиться за ЛЧ хороший

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1180

      Superviser77 1 час назад

      Что опять началось?! Раслабон начался? Не рано ли?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +891

      FRZZ 1 час назад

      Тренеришке лучше тренировать в Испании.

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