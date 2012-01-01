«Зенит» гарантировал себе участие в квалификации ЛЧ в следующем сезоне

Под ЛЧ надо 10-го номера приобретать. Наподобие Халка, Данни или Жулиано. Пора уже прекращать Газпрому спонсировать Шальке и купить нормальных футболеров.
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ (4:2). Команда Сергея Семака с 57 очками возглавляет таблицу за четыре тура до конца чемпионата. Далее находятся:
2. «Локомотив» – 49 очков
3. ЦСКА – 45
4. «Краснодар» – 44
«Зенит» не опустится ниже третьего места. Такой результат гарантировал санкт-петербургскому клубу участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
В текущем сезоне «Зенит» играл в Лиге Европы и вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Вильярреалу».