«Зенит» гарантировал себе участие в квалификации ЛЧ в следующем сезоне

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ (4:2). Команда Сергея Семака с 57 очками возглавляет таблицу за четыре тура до конца чемпионата. Далее находятся:

2. «Локомотив» – 49 очков

3. ЦСКА – 45

4. «Краснодар» – 44

«Зенит» не опустится ниже третьего места. Такой результат гарантировал санкт-петербургскому клубу участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В текущем сезоне «Зенит» играл в Лиге Европы и вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Вильярреалу».