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    «Зенит» гарантировал себе участие в квалификации ЛЧ в следующем сезоне

    «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ (4:2). Команда Сергея Семака с 57 очками возглавляет таблицу за четыре тура до конца чемпионата. Далее находятся:

    2. «Локомотив» – 49 очков

    3. ЦСКА – 45

    4. «Краснодар» – 44

    «Зенит» не опустится ниже третьего места. Такой результат гарантировал санкт-петербургскому клубу участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    В текущем сезоне «Зенит» играл в Лиге Европы и вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Вильярреалу».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1063

      Леха из Твери 19 минут назад

      Под ЛЧ надо 10-го номера приобретать. Наподобие Халка, Данни или Жулиано. Пора уже прекращать Газпрому спонсировать Шальке и купить нормальных футболеров.

      1
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      Рейтинг: +5165

      KLIM777 33 минуты назад

      Наконец-то. Уже заждались. Без укрепления состава и продажи многих игроков будет крайне тяжело.

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