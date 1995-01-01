Экс-хавбек «Металлурга»: «Вывели в лес и сказали: «Надо сдать игру». После этого попросил тренера не ставить меня на матч»

Бывший полузащитник липецкого «Металлурга» Владимир Нагибин рассказал, как ему приказали сдать матч, предварительно вывезя в лес.

Нагибин – воспитанник «Зенита». С 2002-го по 2005 год он выступал в «Металлурге» на правах аренды. 37-летний футболист завершил карьеру в 2012 году.

«Помню, мы лежали, готовились к игре, а меня вытащили с базы, вывели в лес. Осветили фарами машины и сказали: «Надо сдать». После этого попросил тренера не ставить меня на игру.

Вроде как сын Берникова [Станислава, одного из тогдашних тренеров липчан] входил в Москве в какую-то группировку. Сдачи, разборки – вся эта грязь собралась вокруг нашего клуба. После того как я уехал из Липецка в «Сибирь», ребята рассказали мне, что на тренировку подъехали братки – слово за слово, стрельба… Хорошо, что Леха Морочко руку подставил и пуля попала в ладонь», – сказал Нагибин.