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    Экс-хавбек «Металлурга»: «Вывели в лес и сказали: «Надо сдать игру». После этого попросил тренера не ставить меня на матч»

    Бывший полузащитник липецкого «Металлурга» Владимир Нагибин рассказал, как ему приказали сдать матч, предварительно вывезя в лес.

    Нагибин – воспитанник «Зенита». С 2002-го по 2005 год он выступал в «Металлурге» на правах аренды. 37-летний футболист завершил карьеру в 2012 году.

    «Помню, мы лежали, готовились к игре, а меня вытащили с базы, вывели в лес. Осветили фарами машины и сказали: «Надо сдать». После этого попросил тренера не ставить меня на игру.

    Вроде как сын Берникова [Станислава, одного из тогдашних тренеров липчан] входил в Москве в какую-то группировку. Сдачи, разборки – вся эта грязь собралась вокруг нашего клуба. После того как я уехал из Липецка в «Сибирь», ребята рассказали мне, что на тренировку подъехали братки – слово за слово, стрельба… Хорошо, что Леха Морочко руку подставил и пуля попала в ладонь», – сказал Нагибин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +606

      тётя ASYA 50 минут назад

      И бомж арена на кладбище построена, и денег с народа поимели.*********

      0
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      Рейтинг: +3212

      la verdad > тётя ASYA 48 минут назад

      Продолжай фонтанировать

      0
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      ...
      Рейтинг: +3393

      александр п > la verdad 26 минут назад

      Весь Питер построен на свалках,а возможно и на кладбищах.

      0
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      Рейтинг: +606

      тётя ASYA 54 минуты назад

      "ЛЕЖАЛИ" и готовились! Это че за новые вехи в подготовке

      1
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      Рейтинг: +3212

      la verdad > тётя ASYA 51 минуту назад

      Ну если ты умеешь готовиться к игре только стоя или сидя - то скорее у
      тебя какие-то новые “вехи” :)))

      1
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      Рейтинг: +606

      тётя ASYA 55 минут назад

      Как бы бомжы не отмывались..

      0
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      Рейтинг: +3373

      ivany4 58 минут назад

      Без упоминания клуба с именем, такое читать никто не будет.
      Да воздастся таким писакам по заслугам их.

      0
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      Рейтинг: +3212

      la verdad > ivany4 48 минут назад

      Каким писакам? Воздастся таким идиотам, как ты. За дремучесть и тупость.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3373

      ivany4 > la verdad 1 минуту назад

      Успокойся, и тебя вылечат!!!

      0
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      Рейтинг: +2155

      Zeff 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лишь бы в Зенит плюнуть.

      -4
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      Рейтинг: +3034

      порт > Zeff 1 час назад

      Это было во время игры за Металлург.

      5
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      Рейтинг: +5415

      Skull_Boy > порт 21 минуту назад

      А он читать, а тем более и думать не умеет

      2
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