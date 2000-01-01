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    Алексей Морочко

    Имя Алексей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Морочко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1972 (50 лет)
    Рост 184
    Вес 85
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