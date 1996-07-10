|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|24.08.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.08.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Динамо (Москва)
|14.08.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|10.08.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|31.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.07.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Спартак (Москва)
|17.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|10.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|03.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)