«Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке». Каталонцы привели статистику своих чемпионств

«Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы сделали это досрочно. После победы каталонцы привели статистику: команда выиграла 16 сезонов Примеры из последних 29.

«16 побед в Ла Лиге за 29 лет. Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке», – сказано в записи.

«Барселона» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.

Соперник по полуфиналу – «Ливерпуль».

Последний раз каталонцы брали еврокубок в сезоне-2014/15.

16 @LaLiga's in 29 years

Barça's dominance showcased in this photo pic.twitter.com/g9eGIsgAzQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 апреля 2019 г.

«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов