«Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке». Каталонцы привели статистику своих чемпионств

Рановато на мой взгляд выложили каталонцы, как бы по окончанию сезона не пришлось лишь этим утешаться...
«Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы сделали это досрочно. После победы каталонцы привели статистику: команда выиграла 16 сезонов Примеры из последних 29.
«16 побед в Ла Лиге за 29 лет. Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке», – сказано в записи.
- «Барселона» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
- Соперник по полуфиналу – «Ливерпуль».
- Последний раз каталонцы брали еврокубок в сезоне-2014/15.
16 @LaLiga's in 29 years— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 апреля 2019 г.
Barça's dominance showcased in this photo pic.twitter.com/g9eGIsgAzQ
«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов