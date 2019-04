«Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке». Каталонцы привели статистику своих чемпионств

«Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы сделали это досрочно. После победы каталонцы привели статистику: команда выиграла 16 сезонов Примеры из последних 29.

«16 побед в Ла Лиге за 29 лет. Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке», – сказано в записи.

16 @LaLiga's in 29 years

Barça's dominance showcased in this photo pic.twitter.com/g9eGIsgAzQ