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    «Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке». Каталонцы привели статистику своих чемпионств

    «Барселона» оформила очередной титул чемпиона Испании. Каталонцы сделали это досрочно. После победы каталонцы привели статистику: команда выиграла 16 сезонов Примеры из последних 29.

    «16 побед в Ла Лиге за 29 лет. Доминирование «Барселоны» представлено в этой картинке», – сказано в записи.

    • «Барселона» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
    • Соперник по полуфиналу – «Ливерпуль».
    • Последний раз каталонцы брали еврокубок в сезоне-2014/15.

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +599

      Maxi_7 29 минут назад

      Рановато на мой взгляд выложили каталонцы, как бы по окончанию сезона не пришлось лишь этим утешаться...

      0
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      Рейтинг: +910

      SarJr 39 минут назад

      Жаль что это ла лига, а не лч))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      policepnz 1 час назад

      факт! лучшие!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      rLt_Ortriwar 2 часа назад

      где все? срач в коментах сам себя не начнет)))

      3
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      Рейтинг: +3448

      vladik12 > rLt_Ortriwar 2 часа назад

      Я тут. На картинке мы действительно видим тотальную доминацию "Депортиво".

      7
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      Рейтинг: +129

      Опускатель коняжек > vladik12 1 час назад

      Тот депортиво был фантастическим)

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