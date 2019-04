«Когда чрезмерно отмечал чемпионский титул». Менье посмеялся с Мбаппе после его падения на тренировке

Защитник «ПСЖ» Тома Менье посмеялся над форвардом команды Килианом Мбаппе.

Менье в твиттере опубликовал видео с вчерашней тренировки, на котором Мбаппе задом попятился назад и упал через специальное заграждение на поле.

«Когда чрезмерно отмечал чемпионский титул. Чувствительные люди, будьте осторожны [при просмотре].

Поздравляю с маленьким хет-триком», – написал защитник.

Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir.

When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful.

Bravo pour le triplé petit @KMbappe pic.twitter.com/B8dXbWUgEC