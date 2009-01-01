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    «Когда чрезмерно отмечал чемпионский титул». Менье посмеялся с Мбаппе после его падения на тренировке

    Защитник «ПСЖ» Тома Менье посмеялся над форвардом команды Килианом Мбаппе.

    Менье в твиттере опубликовал видео с вчерашней тренировки, на котором Мбаппе задом попятился назад и упал через специальное заграждение на поле.

    «Когда чрезмерно отмечал чемпионский титул. Чувствительные люди, будьте осторожны [при просмотре].

    Поздравляю с маленьким хет-триком», – написал защитник.

    • В воскресенье парижане завоевали чемпионский титул после ничьей «Лилля» с «Тулузой» (0:0) в матче 33-го тура Лиги 1.
    • Позже в это же день «ПСЖ» обыграл «Монако» (3:1), в Мбаппе отметился тремя голами.

    Источник: Твиттер Тома Менье

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      lejnin 1 час назад

      Жалкая пародия на неповторимый оригинал в исполнении ЗеБолотного :D:D:D

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