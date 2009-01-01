«Когда чрезмерно отмечал чемпионский титул». Менье посмеялся с Мбаппе после его падения на тренировке

Жалкая пародия на неповторимый оригинал в исполнении ЗеБолотного :D:D:D
Защитник «ПСЖ» Тома Менье посмеялся над форвардом команды Килианом Мбаппе.
Менье в твиттере опубликовал видео с вчерашней тренировки, на котором Мбаппе задом попятился назад и упал через специальное заграждение на поле.
«Когда чрезмерно отмечал чемпионский титул. Чувствительные люди, будьте осторожны [при просмотре].
Поздравляю с маленьким хет-триком», – написал защитник.
- В воскресенье парижане завоевали чемпионский титул после ничьей «Лилля» с «Тулузой» (0:0) в матче 33-го тура Лиги 1.
- Позже в это же день «ПСЖ» обыграл «Монако» (3:1), в Мбаппе отметился тремя голами.
Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir.— Thomas Meunier (@ThomMills) 22 апреля 2019 г.
When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful.
Bravo pour le triplé petit @KMbappe pic.twitter.com/B8dXbWUgEC