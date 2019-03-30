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    «Ты мое страдание и почти инфаркт». Назаров посвятил «Спартаку» песню после победы над «Ахматом»

    Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на победу команды в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). Актер записал песню, видео можно увидеть ниже.

    «Ты доводишь до слeз, даже до рыдания,
    Ты и друг, ты и враг, так тебя растак!

    Ах, «Спартак», мой «Спартак», ты моe страдание,
    Ты и радость моя, и почти инфаркт.

    Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю,
    Ты молитвенный храм и жестокий культ.

    Ах, «Спартак», мой «Спартак», всe равно с победою!
    Ты и счастье моe, и почти инсульт», – спел Назаров.

    • «Спартак» идет в таблице в зоне Лиги чемпионов.
    • Следующий соперник москвичей – ЦСКА.
    • «Ахмат» занимает девятое место.

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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