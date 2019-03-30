«Ты мое страдание и почти инфаркт». Назаров посвятил «Спартаку» песню после победы над «Ахматом»

Глушаков лайк поставил?
Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на победу команды в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). Актер записал песню, видео можно увидеть ниже.
«Ты доводишь до слeз, даже до рыдания,
Ты и друг, ты и враг, так тебя растак!
Ах, «Спартак», мой «Спартак», ты моe страдание,
Ты и радость моя, и почти инфаркт.
Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю,
Ты молитвенный храм и жестокий культ.
Ах, «Спартак», мой «Спартак», всe равно с победою!
Ты и счастье моe, и почти инсульт», – спел Назаров.
- «Спартак» идет в таблице в зоне Лиги чемпионов.
- Следующий соперник москвичей – ЦСКА.
- «Ахмат» занимает девятое место.