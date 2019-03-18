Стерлинг – Хадсону-Одои: «Без галочки в твиттере, а уже в сборной. Добро пожаловать!»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал дебютный вызов 19-летнего хавбека Каллума Хадсона-Одои.
«У тебя даже нет галочки подлинности в твиттере, а ты уже получил вызов в сборную.
Вот это жизнь, бро. Добро пожаловать!» – написал 24-летний Стерлинг.
Команда Гарета Саутгейта начнет отборочный цикл Евро-2020 домашним матчем с командой Чехии, который состоится 22-го марта. 25-го числа полуфиналисты ЧМ-2018 сыграют на выезде с черногорцами.
- В 40 матчах сезона за «Манчестер Сити» Стерлинг забил 19 голов и отдал 16 ассистов.
- У Хадсона-Одои 6 мячей и 6 голевых передач в 18 играх за «Челси».
- Зимой англичанин был единственной трансферной целью «Баварии».
- Синие выступили с заявлением по поводу оскорблений Одои на расовой почве в матче с «Динамо».