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    Стерлинг – Хадсону-Одои: «Без галочки в твиттере, а уже в сборной. Добро пожаловать!»

    Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал дебютный вызов 19-летнего хавбека Каллума Хадсона-Одои.

    «У тебя даже нет галочки подлинности в твиттере, а ты уже получил вызов в сборную.

    Вот это жизнь, бро. Добро пожаловать!» – написал 24-летний Стерлинг.

    Команда Гарета Саутгейта начнет отборочный цикл Евро-2020 домашним матчем с командой Чехии, который состоится 22-го марта. 25-го числа полуфиналисты ЧМ-2018 сыграют на выезде с черногорцами.

    Источник: Твиттер Рахима Стерлинга

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    18.03.2019 23:51
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