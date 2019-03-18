Стерлинг – Хадсону-Одои: «Без галочки в твиттере, а уже в сборной. Добро пожаловать!»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал дебютный вызов 19-летнего хавбека Каллума Хадсона-Одои.

«У тебя даже нет галочки подлинности в твиттере, а ты уже получил вызов в сборную.

Вот это жизнь, бро. Добро пожаловать!» – написал 24-летний Стерлинг.

Команда Гарета Саутгейта начнет отборочный цикл Евро-2020 домашним матчем с командой Чехии, который состоится 22-го марта. 25-го числа полуфиналисты ЧМ-2018 сыграют на выезде с черногорцами.