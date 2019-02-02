Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хадсон-Одои был единственной целью «Баварии» на зимнее трансферное окно

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о целях клуба на минувшее трансферное окно.

    «Каллум Хадсон-Одои из «Челси» был единственным, кого Салихамиджич (спортивный директор – прим. «Бомбардира») хотел купить в январе. Он практически влюбился в этого игрока и его качества. Любая другая информация – лишь слухи.

    Этот вопрос остается открытым на будущее. В ближайшие месяцы мы примем решение», – цитирует немца издание FourFourTwo.

    18-летний вингер – воспитанник лондонского клуба. Англичанин пополнил заявку главной команды 1 января.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2019 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 февраля 2019, 17:07

      ну значит перейдет летом в баварию ! Не тухнуть же в обоссаном членси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11