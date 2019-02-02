Хадсон-Одои был единственной целью «Баварии» на зимнее трансферное окно

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о целях клуба на минувшее трансферное окно.

«Каллум Хадсон-Одои из «Челси» был единственным, кого Салихамиджич (спортивный директор – прим. «Бомбардира») хотел купить в январе. Он практически влюбился в этого игрока и его качества. Любая другая информация – лишь слухи.

Этот вопрос остается открытым на будущее. В ближайшие месяцы мы примем решение», – цитирует немца издание FourFourTwo.

18-летний вингер – воспитанник лондонского клуба. Англичанин пополнил заявку главной команды 1 января.