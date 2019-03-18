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    «Челси»: «Болельщики «Динамо» оскорбили нашего игрока на расовой почве»

    «Челси» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков киевского «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Как уверяют лондонцы, группа фанатов украинского клуба выкрикивала расистские оскорбления в адрес одного из футболистов английской команды.

    «Мы можем подтвердить сообщение о расистских оскорблениях в адрес одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве от небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы всецело осуждаем такое отвратительное поведение.

    После финального свистка об этом было доложено судье, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА сразу после матча. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование и окажет полное содействие», – говорится в заявлении клуба.

    • По информации Daily Mail, речь идет о полузащитнике Каллуме Хадсон-Одои.
    • «Челси» победил «Динамо» со счетом 5:0 (первая игра – 3:0) и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1019

      InterMilLano1908 8 минут назад

      Походу Абрамович хочет хохлов наказать)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4609

      Skull_Boy 1 час назад

      Пора уже заканчивать эту песню, что черный, так и останется черным и никогда не станет белым и только идиот будет обращать на это внимания, а если такой обидчивый пусть забьется в угол и ноет там, хреновый из него профи, если обращает на всякую хрень с трибун, а не следит, что происходит на поле

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2538

      александр п > Skull_Boy 8 минут назад

      Любые оскорбления нужно пресекать,а не только связанные с цветом кожи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      AtticusFinch 2 часа назад

      Да Вы что?Такого не может быть -Украина це Европа же)

      1
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      ...
      Рейтинг: +780

      Вот оно чё Михалыч > AtticusFinch 29 минут назад

      Дык и в вропейской части Расеи бананы кидают и ухают в адрес темнокожих футболистов. Али вся Расея это Азия ? )))

      0
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      Рейтинг: +2538

      александр п > Вот оно чё Михалыч 10 минут назад

      Дураков в Расее лет на сто запасено.

      0
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      Рейтинг: +2117

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Интересно, как они поняли, что на расистской почве оскорбляют. Украинский что ли выучили? Англичане вообще любят куда-то приехать, сыграть, а потом ныть о расистских выкриках. Тот же МС после матча с ЦСКА в Москве серьезно за Яя Туре и его бред впрягался.

      4
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      Рейтинг: +530

      ДВС > Viper for CSKA 30 минут назад

      Записали и выясняли через переводчиков наверно.

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