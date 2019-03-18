«Челси»: «Болельщики «Динамо» оскорбили нашего игрока на расовой почве»

«Челси» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков киевского «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как уверяют лондонцы, группа фанатов украинского клуба выкрикивала расистские оскорбления в адрес одного из футболистов английской команды.

«Мы можем подтвердить сообщение о расистских оскорблениях в адрес одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве от небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы всецело осуждаем такое отвратительное поведение.

После финального свистка об этом было доложено судье, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА сразу после матча. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование и окажет полное содействие», – говорится в заявлении клуба.