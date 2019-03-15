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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2019 21:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +903

      petrucho-spb 15 часов назад

      Вильяреал - Валенсия очень интересно посмотреть,кто же сильнее. Аутсайдер , который укатал мой Зенит или середняк ,который еле выиграл у молодой команды без большого опыта в еврокубках.

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      Рейтинг: +4623

      mihail200606 18 часов назад

      Ещё 2команды в ЛЕ потеряли...)

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      Рейтинг: +60

      батя86 > mihail200606 16 часов назад

      напечатать было лень им)))

      0
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      Рейтинг: -10

      vasiliyafanasev 19 часов назад

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт его блoг ---- http://7.ly/sportmen

      -1
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      Рейтинг: +68

      Валерий Бадмаев 23 часа назад

      А где четвертая пара в Лиге Европы?

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      Рейтинг: +68

      Валерий Бадмаев 23 часа назад

      Барса и Юнайтед, это супер четвертьфинал. Надеюсь на футбольное шоу.

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