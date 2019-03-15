Главные новости дня. Результаты жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы, «ПСЖ» оштрафовал Мбаппе и Рабьо на 180 тысяч за опоздание

Обамеянг отпраздновал дубль «Ренну» в маске Черной пантеры.

Впервые за шесть лет в Суперкубке УЕФА не сыграют «Реал» или «Севилья».

Каррера: «Приму ли я предложение «Зенита»? Тренеры идут туда, куда их зовут. Это наша работа».

«ПСЖ» оштрафовал Мбаппе и Рабьо на 180 тысяч за опоздание.

34-летний Самедов отдал 3 ассиста в трех дебютных матчах за «Крылья Советов».

«Ювентус» встретится с «Аяксом»,«Ливерпуль» – с «Порту», «Сити» – с «Тоттенхэмом», «Барселона» – с «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ.

«Арсенал» сыграет с «Наполи», «Вильярреал» – с «Валенсией», «Челси» – со «Славией» в 1/4 ЛЕ.

Каннаваро возглавил сборную Китая. В январе его мог пригласить «Реал».