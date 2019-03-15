«Ювентус» встретится с «Аяксом»,«Ливерпуль» – с «Порту», «Сити» – с «Тоттенхэмом», «Барселона» – с «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Жеребьевка. 1/4 финала

«Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

1/2 финала

Победитель пары 3 – победитель пары 1

Победитель пары 4 – победитель пары 2