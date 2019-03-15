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    «Ювентус» встретится с «Аяксом»,«Ливерпуль» – с «Порту», «Сити» – с «Тоттенхэмом», «Барселона» – с «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Жеребьевка. 1/4 финала

    «Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия)

    «Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)

    «Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

    «Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    1/2 финала

    Победитель пары 3 – победитель пары 1

    Победитель пары 4 – победитель пары 2

    • Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.
    • Первые полуфинальные игры состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая.
    • Финал пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2019 14:14
    Комментарии156
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    • ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 13 часов назад

      Вот это Детектив! Конан Дойл не придумал бы такого.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2149

      АртурZaСМ 16 часов назад

      Юве, Ливер, Сити, Барса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      Dellleone 15 марта, 22:03

      1/2 Ювентус - Сити
      1/2 Барса - Ливерпуль
      Финал хотелось бы
      Ювентус с Барсой с Ливерпулем тоже не плохо.

      В этом году лига чемпионов огненная, как будто проснулся футбольный бог.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      Bozigit 15 марта, 20:24

      Если бы не Аякс, интересно было бы посмотреть на Реал и Юве

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      AZ > Bozigit 15 марта, 20:40

      теперь посмотришь на Аякс - Ман.Сити

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +840

      Bozigit > AZ 14 часов назад

      Все может быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 19:47

      офигеть!!!!!! жеребьёвка огненная матчи не на жизнь а на смерть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      Dellleone 15 марта, 19:03

      Дааа матчи бомба, каждый из матчей может стать классикой и войти в учебники футбола!

      Нам повезло господа!!!!

      Наслодимся же праздником футбола !!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3600

      ilichkadr 15 марта, 18:42

      «Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия) очень много обещающая пара. Нынешний Аякс способен опрокинуть любого, в т.ч.и Юве.

      7
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      ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert > ilichkadr 15 марта, 18:55

      Аякс тем и опасен что будет играть раскованно, не взирая на результат.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3353

      SPACE TRUCKIN > zigbert 15 марта, 20:36

      буду симпатизировать Аяксу...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert > SPACE TRUCKIN 15 марта, 20:54

      Многие так будут делать и поддерживать менее богатые клубы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов > zigbert 13 часов назад

      Нормальное явление--болеют за более слабого, хотя здесь слабых нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3353

      SPACE TRUCKIN > zigbert 13 часов назад

      бегущая команда,молодая - понравились просто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      gigs84 15 марта, 18:12

      Ждём очередного подвига от "Юнайтед" и манчестерский финал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > gigs84 15 марта, 19:35

      Накуй нам такой финал???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1269

      koli4ka > gigs84 15 марта, 21:02

      финал Барса-Ман.Сити-ГАРАНТИЙНО!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +396

      тёска 15 марта, 17:48

      встретятся лео и кристи этого не миноват,желательно в финале

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      ursosan > тёска 15 марта, 18:50

      Если они и смогут встретиться, то только в финале

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2089

      panmon > тёска 15 марта, 18:51

      Ну как факт - в полуфинале. Но обоим клубам ещё пройти надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Vlad Mourinho 15 марта, 17:42

      Хоть матчи и будут интересны, участников полуфиналов уже можно предугадать. Ювентус, Ливерпуль, Сити и Барселона идут дальше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Vlad Mourinho 15 марта, 17:43

      Сити и Барса могут и не пройти.Особенна Барселона,она накуй не нужна.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2296

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 15 марта, 20:08

      накуй я думаю кони нужны !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 15 марта, 20:22

      я знал,что ты напишешь.

      1
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      Рейтинг: +502

      Mark68 > Татарин за ЦСКА 54 минуты назад

      Вот тут Ты Малай погорячился!!!Не хорошо "куями" раскидовать, и за всех не нужно говорить! Нам ведь Татарам, что нужно- "лишь бы тепло было.."!:)

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      Рейтинг: +502

      Mark68 > dinar7777dinar 51 минуту назад

      За "коней" Ты не прав! Хорошие кони всегда нужны!!! Татары знают за кого болеть!!!

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