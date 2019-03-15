«Ювентус» встретится с «Аяксом»,«Ливерпуль» – с «Порту», «Сити» – с «Тоттенхэмом», «Барселона» – с «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ

Вот это Детектив! Конан Дойл не придумал бы такого.
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Жеребьевка. 1/4 финала
«Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия)
«Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
1/2 финала
Победитель пары 3 – победитель пары 1
Победитель пары 4 – победитель пары 2
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.
- Первые полуфинальные игры состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая.
- Финал пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.