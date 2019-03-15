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    Обамеянг отпраздновал дубль «Ренну» в маске Черной пантеры

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг оригинально отпраздновал гол в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ренна» (3:0, первач игра – 1:3).

    На 72-й минуте габонец оформил дубль, доведя счет до крупного. После этого он побежал к рекламным щитам, подобрал там заранее приготовленную маску Черной пантеры (героя комиксов Marvel), надел ее и стал праздновать взятие ворот.

    «Черная пантера... в Африке и Габоне нас [сборную] называют «черными пантерами», поэтому она [маска] представляет меня. Вот и все», – сказал Обамеянг.

    Это не первый подобный случай в карьере футболиста. Ранее он, выступая за «Боруссию», использовал маски Человека-паука и Бэтмена.

    Источник: Goal

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    15.03.2019 12:59
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