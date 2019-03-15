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    34-летний Самедов отдал 3 ассиста в трех дебютных матчах за «Крылья Советов»

    «Анжи» принимает «Крылья Советов» в матче 20-го тура чемпионата России (0:1, перерыв).

    На 28-й минуте нападающий гостей Максим Канунников открыл счет с передачи полузащитника Александра Самедова.

    Для 34-летнего Самедова ассист стал третьим в трех матчах за новый клуб. Прежде он отдал результативные пасы в играх с «Локомотивом» (2:2, 18-й тур) и «Енисеем» (4:0, 19-й тур).

    • В январе Самедов покинул «Спартак» в качестве свободного агента.
    • Следить за событиями встречи «Анжи» – «Крылья» можно здесь.

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 20:30
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2380

      Добрый Бобер 12 часов назад

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 14 часов назад

      Самедов нормальный игрок, будет играть еще 2-3 года на неплохом для России уровне. А главный дебют сезона--это появление Смолова на скамейке запасных Локо.

      1
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      Рейтинг: +301

      Grag 14 часов назад

      у грамотного тренера и бревна играют. Это я не про Самедова, это я про Божовича.

      1
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 23:13

      Самед на своем уровне.

      3
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 21:48

      Самедов играет уверенно ,не портя картину игры КС.

      7
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:01

      ну вот обязательно нужно указать его возраст.
      Ну все,теперь летом снова в Спартак

      2
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      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > Татарин за ЦСКА 15 часов назад

      нет!не вернется!возраст однако!!

      2
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 20:56

      Уже делал на другой ветке замечание по дебюту. Дебют -- это первое выступление. Поэтому не может быть трёх дебютных матчей, как и четырёх. Ещё распространённая ошибка -- впервые дебютировал, это масло масленое. Значение слов надо знать. В трёх матчах подряд за новый клуб "КС", Самедов сделал три ассиста.

      8
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      Рейтинг: +3962

      XaXatyn 15 марта, 20:36

      Открытие ! 34 летний Роналду 3 гола в ЛЧ забивает за матч !

      3
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo > XaXatyn 15 марта, 20:41

      для самедова и наших сми-новость уже достижение

      4
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