34-летний Самедов отдал 3 ассиста в трех дебютных матчах за «Крылья Советов»

«Анжи» принимает «Крылья Советов» в матче 20-го тура чемпионата России (0:1, перерыв).

На 28-й минуте нападающий гостей Максим Канунников открыл счет с передачи полузащитника Александра Самедова.

Для 34-летнего Самедова ассист стал третьим в трех матчах за новый клуб. Прежде он отдал результативные пасы в играх с «Локомотивом» (2:2, 18-й тур) и «Енисеем» (4:0, 19-й тур).