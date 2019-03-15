«Арсенал» сыграет с «Наполи», «Вильярреал» – с «Валенсией», «Челси» – со «Славией» в 1/4 ЛЕ

Непредсказуемые пары, нет явных фаворитов что в ЛЧ, что в ЛЕ. Тем зрелищней будут матчи.
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.
Жеребьевка ЛЕ. 1/4 финала
«Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Валенсия» (Испания)
«Бенфика» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия)
«Славия» (Чехия) – «Челси» (Англия)
1/2 финала
Победитель пары 1 – победитель пары 2
Победитель пары 3 – победитель пары 4
- Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля.
- Первые полуфинальные встречи пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.
- Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.