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    «Арсенал» сыграет с «Наполи», «Вильярреал» – с «Валенсией», «Челси» – со «Славией» в 1/4 ЛЕ

    Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.

    Жеребьевка ЛЕ. 1/4 финала

    «Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Англия)

    «Вильярреал» (Испания) – «Валенсия» (Испания)

    «Бенфика» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия)

    «Славия» (Чехия) – «Челси» (Англия)

    1/2 финала

    Победитель пары 1 – победитель пары 2

    Победитель пары 3 – победитель пары 4

    • Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля.
    • Первые полуфинальные встречи пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.
    • Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2019 15:12
    Комментарии33
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 13 часов назад

      Непредсказуемые пары, нет явных фаворитов что в ЛЧ, что в ЛЕ. Тем зрелищней будут матчи.

      1
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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic > владимир миронов 11 часов назад

      в ле все очевидно,а в лч 50/50!!!

      0
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      Рейтинг: -2497

      gosproektikabinet 15 марта, 21:20

      мне кажется вилья сильнее сейчас, валенсия чудом ушла, там таранов не выйдет в конце

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      Димон Лебяга 15 марта, 20:27

      опять наших с украинцами развели, неправильно это...)))

      4
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      Рейтинг: +20

      overlom 15 марта, 20:27

      Значит будем болеть за Славию )

      0
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 18:57

      чё гадать кто там возьмёт ? футбол нынче непредсказуем кто сильнее тот и будет обладателем кубка нам только наслаждаться их игрой по мне пусть Арсенал будет своих хоть туляков поздравим для успокоения души

      1
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      Рейтинг: +335

      gigs84 15 марта, 18:28

      Ждём английский финал... и болеем за Чернышёва)

      0
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      ...
      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > gigs84 15 марта, 21:42

      А кто это ? )))

      0
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      Рейтинг: +12

      Ольгерт 15 марта, 17:42

      Арсенал победитель

      1
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 15 марта, 17:41

      Айнтрахт возьмёт ЛЕ, а?

      0
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 15 марта, 17:24

      Я так ухохатался,я так ухохатался - Вильяреал-Валенсия)))
      Помечтаем ,мужики?
      Вот представьте себе сладкую парочку : Зеню и Красный Дар)))
      Ну ,чем не прощальный матч для Кокоши и Мамоши ?
      Сидят в VIP-ложе ,закованные в кандалы,пьют ,,Мадам Клико,, ,сигары ,жены (уже бывшие), слышны крики : Браво ,бойцы...С новым годом(кому надо ,тот понял) ....и тд.

      3
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      Рейтинг: -1457

      morgan59 > alex1951 15 марта, 19:58

      Такой бред понять трудно. Кокоша -Мамаша.... С новым годом... кандалы... Плинтус выше.

      0
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 > morgan59 15 марта, 20:12

      Послушай,
      Пол -мужской
      Город - Краснодар,
      Ты никогда не задумывался над .почему у тебя - 1475?
      Причем не от меня....
      Ты про плинтус ,а я тебе про ПОЛ-МУЖСКОЙ ,твой уровень.....ладно,отдыхай....

      0
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      ...
      Рейтинг: -2497

      gosproektikabinet > alex1951 15 марта, 21:19

      ну это было бы прикольно, хотя бы честное судейство матча было

      -1
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 > gosproektikabinet 21 час назад

      ...и то не уверен.....
      выгода - вот в чем правда.....

      0
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      Рейтинг: +551

      lysenkoff 15 марта, 17:18

      Полуфиналы
      Арсенал - Валенсия
      Айнтрахт - Челси
      Финал
      Арсенал - Челси :)))

      6
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