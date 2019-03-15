Каррера: «Приму ли я предложение «Зенита»? Тренеры идут туда, куда их зовут. Это наша работа»

Надо брать Спаллети, снова.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил, что может возглавить «Зенит», если петербургский клуб сделает ему предложение.
«Пойду ли я в «Зенит», если оттуда поступит предложение? К сожалению, тренеры идут туда, где их хотят. Куда их зовут, туда они и идут, стараясь при этом никого не обидеть. Это наша работа.
Есть определенные исключения, конечно. Но в остальном я видел многих тренеров, которые были в «Интере», потом переходили в «Милан», а затем шли в «Ювентус».
Футбол – как жизнь. Если конкурент твоей фирмы предложит тебе лучшие условия работы, ты не пойдешь? Для тренеров это работа», – сказал Каррера.
- Итальянский специалист руководил московской командой с августа 2016-го по октябрь 2018 года и привел ее к победе в РПЛ и Суперкубке России.
- Ранее «Спартак» пригласил Карреру на игру с «Зенитом» в 20-м туре Премьер-лиги, которая состоится в воскресенье, 17 марта.