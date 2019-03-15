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    Каррера: «Приму ли я предложение «Зенита»? Тренеры идут туда, куда их зовут. Это наша работа»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил, что может возглавить «Зенит», если петербургский клуб сделает ему предложение.

    «Пойду ли я в «Зенит», если оттуда поступит предложение? К сожалению, тренеры идут туда, где их хотят. Куда их зовут, туда они и идут, стараясь при этом никого не обидеть. Это наша работа.

    Есть определенные исключения, конечно. Но в остальном я видел многих тренеров, которые были в «Интере», потом переходили в «Милан», а затем шли в «Ювентус».

    Футбол – как жизнь. Если конкурент твоей фирмы предложит тебе лучшие условия работы, ты не пойдешь? Для тренеров это работа», – сказал Каррера.

    • Итальянский специалист руководил московской командой с августа 2016-го по октябрь 2018 года и привел ее к победе в РПЛ и Суперкубке России.
    • Ранее «Спартак» пригласил Карреру на игру с «Зенитом» в 20-м туре Премьер-лиги, которая состоится в воскресенье, 17 марта.

    Источник: Sport24

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    15.03.2019 17:59
    Комментарии56
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      Рейтинг: +807

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      Надо брать Спаллети, снова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8522

      Супервайзер 14 часов назад

      Каррера для Миллера простоват, стихов ему на итальянском не пошлёшь, не поймёт)).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 14 часов назад

      А почему бы для коллекции не взять,бабки позволяют. Дурдом.....

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 23:11

      Он чё, сдурел, кто ж его возьмет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2449

      Путник 13 15 марта, 20:42

      Если Зенит не войдёт в Лигу Чемпионов Семак должен уйти..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4467

      KLIM777 > Путник 13 15 марта, 21:01

      с учетом календаря и очков, они закрытыми глазами туда должны попасть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > Путник 13 15 марта, 23:11

      Много Каррера матчей в ЛЧ выиграл? Нашли тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 15 марта, 20:11

      Сделай одолжение ! Зенит не упустите шанс, вот будет развлекуха.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +890

      kvm 15 марта, 20:08

      Массимо, не порть себе карму...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      порт > kvm 15 марта, 21:16

      После пребывания в свинарнике, её уже ни чем не испортить.

      8
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      Рейтинг: +2181

      arzamas 15 марта, 20:04

      Вонаты Духа и Стиля в шоке.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Genz 15 марта, 19:51

      Старички Зенита подкачали. Семак держит курс на взросление игроков. Вернул Анюкова, дает шанс Жиркову. Иванович, Смольников уже не сдерживают атаки более молодых игроков соперника. Лодыгин сдулся и чаще вытаскивает из ворот, чем ловит. Дзюба трясет стариной и соперники ждут, что, вот, вот, рассыпится. Не забивает 5 месяцев. Каррера из молодежи пол состава привлек, а Семак хорошим молодым парням сказал - подрастите еще.. Миллер видит , что пора, уже, в Уфу Сырожу возвращать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +254

      fhnv > Genz 15 марта, 21:20

      Какой Лодыгин? тебя куда понесло то

      4
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      Рейтинг: +903

      petrucho-spb > Genz 22 часа назад

      Доля правды есть, только Лунёв ...косячит и косячит и не уверенно играет в пас с защитниками. Много ошибок допускает за матч.

      0
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      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 15 марта, 19:48

      Вот и вся любовь)))

      7
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      Рейтинг: +11575

      portero > AtticusFinch 14 часов назад

      это любовь за деньги

      7
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