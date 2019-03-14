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    Футболист Хатаженков: «Ради съемок в фильме «Тренер» отказался от возобновления карьеры»

    Российский футболист Владислав Хатаженков заявил, что у него был вариант возобновить карьеру, но он отказался ради участия в съемках фильма Данилы Козловского «Тренер».

    «Пожертвовал возобновлением карьеры на определенном уровне. Меня звали поиграть во вторую лигу две московские команды. Я уже дал согласие, а потом Козловский лично обратился к руководству клуба и сказал, что хочет меня видеть у себя. Сначала была договоренность, что они меня подождут. Но потом вектор развития и комплектование команды поменялось. Я не жалею, что вместо игры в футбол выбрал съемки в кино. Тем более, что через год этот футбольный проект развалился», – рассказал Хатаженков.

    Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского

    Источник: «Гол»

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    14.03.2019 18:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 11:14

      Теперь место для участия в фильмах на футбольную тему ,ему гарантировано.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:04

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://bit.ly/2IWHfgT

      -3
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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 14 марта, 20:16

      Огромная потеря для мирового футбола.. Клопп и Зидан скорбят

      1
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      Рейтинг: +4623

      mihail200606 14 марта, 20:02

      А карьера предвиделась феерическая что ли?

      1
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      Рейтинг: +670

      Леха из Твери 14 марта, 19:28

      Фильм кстати полный шлак.

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      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 19:25

      ХЗ кто из дворового футбола отказался выйти погонять мяч во дворе... вот это новость!

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