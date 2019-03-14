Футболист Хатаженков: «Ради съемок в фильме «Тренер» отказался от возобновления карьеры»

Российский футболист Владислав Хатаженков заявил, что у него был вариант возобновить карьеру, но он отказался ради участия в съемках фильма Данилы Козловского «Тренер».

«Пожертвовал возобновлением карьеры на определенном уровне. Меня звали поиграть во вторую лигу две московские команды. Я уже дал согласие, а потом Козловский лично обратился к руководству клуба и сказал, что хочет меня видеть у себя. Сначала была договоренность, что они меня подождут. Но потом вектор развития и комплектование команды поменялось. Я не жалею, что вместо игры в футбол выбрал съемки в кино. Тем более, что через год этот футбольный проект развалился», – рассказал Хатаженков.

Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского